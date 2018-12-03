Губернатор Ставрополья: «66 процентов бюджета края — это социальные расходы»

В Москве прошла пресс-конференция, на которой Владимир Владимиров рассказал о достижениях края в 2018 году и планах на будущее. О подведении итогов рассказывает "Комсомольская правда"

Экспорт продукции на миллиард долларов США

Сегодня в Ставропольском крае за счет 126 млрд рублей инвестиций строятся теплицы, овощехранилища и заводы по 163 проектам. Только за 9 месяцев 2018 года край привлек 78,4 млрд рублей вложений. Это на 6% больше, чем за 2017 год и на 11%, чем в 2016-м. С марта в регионе уже заработали 39 предприятий с 800 рабочими местами.

Почти все из них направлены на развитие агропромышленного комплекса. Работа в секторе АПК ведется в соответствии с "майским" указом президента России.

- До 2024 года на Ставрополье планируется увеличить экспорт продукции АПК в 3,5 раза – с 300 млн. до 1,1 млрд. долларов США, - заявил губернатор.

Сейчас край поставляет за границу 18% российского зерна и 30% - птицы. В масштабах страны Ставрополье выращивает 15% всех специй и занимает пятое место по производству ягод и плодов. Развивается интенсивное садоводство. Яблоки из садов нового типа, которые прямо с дерева попробовал Владимир Путин во время своего недавнего визита в регион, планируется поставлять по всей стране. Для этого через три года селекционный центр плодового питомниководства региона планирует производить до 5 млн саженцев. Субсидии на поддержку садоводов выросли до 410 млн рублей.

Край намерен возродить хлопководство и к 2021 году выращивать "белое золото" на 10 тыс га. Этой осенью впервые с 50-х годов прошлого века край убрал хлопок на 100 га в Буденновском и Изобильненском районах.

О национальных проектах

В 2019 году на национальные проекты Ставрополье потратит 12,7 млрд рублей. Большую часть денег направят на строительство и ремонт школ, спортивных объектов, детсадов. Косвенно на эту задачу пойдут и другие бюджетные расходы. В 2019 году на социальные расходы потратят 66% всего местного бюджета.

Рост реальных доходов населения правительство собирается увеличивать за счет роста экономики. Для этого на 2019 год в краевом бюджете запланирована прямая поддержка реального сектора через фонд промышленности, выдачу микрозаймов, частичную компенсацию расходов и развитие инфраструктуры регпарков.

- Объем поддержки малого и среднего бизнеса вырастет до более 550 миллионов рублей, - отметил глава Ставрополья.

Также увеличится вливание денег в дорожное строительство: в 2019 году на эти цели потратят рекордные 9 млрд рублей.

Курортный сбор принес 160 млн рублей

По словам Владимира Владимирова, с мая по октябрь казна Ставрополья пополнилась на 164 млн рублей, а по итогу всего года ожидается собрать 184 миллиона.

- Все средства направляются на благоустройство курортной инфраструктуры в городах Кавказских Минеральных Вод. В Железноводске за 26 млн рублей закончили работы на «Лермонтовском теренкуре» в Курортном лечебном парке. В Ессентуках продолжается обустройство парка «Курортный». В Пятигорске идут работы в парке «Цветник». А в Кисловодске запланировано сразу несколько объектов – две пешеходные зоны и два сквера по Курортному бульвару. Работы будут закончены в начале 2019 года, - отметил губернатор.

В следующем году на благоустройство курортных городов край потратит 200 млн рублей.

Выборы-2019

В сентябре 2019 года в Ставропольском крае пройдут выборы главы региона. Владимир Владимиров заявил, что о решении участвовать в них или нет скажет позже:

- Когда объявят выборы, тогда и будет принято решение. Это многофакторный вопрос. А сейчас надо реализовывать начатое, решать задачи, стоящие перед краем, – сказал губернатор.

Молодежная политика

Со слов губернатора, почти четверть населения Ставрополья - юноши и девушки. Молодежная политика остается одним из приоритетных направлений в работе правительства.

- Нам удалось на хорошем уровне провести студвесну в 2018 году. Благодаря этому мы получили право провести еще более масштабное мероприятие для молодёжи — «Студенческую весну стран БРИКС и ШОС». Думаю, что и в этот раз нам удастся удивить гостей, создав еще более благоприятные условия, сделав мероприятие настоящим праздником, — сказал Владимир Владимиров.

В регионе есть и другие площадки, где молодым людям помогают получать образование и навыки. Например, форум «Машук», который в этом году посетил президент России Владимир Путин.

Мусорный вопрос

Глава Ставрополья подчеркнул, полигоны - это необходимость, от которой никуда не деться.

- Процесс очень сложный. Критики много, лично в мой адрес и в адрес правительства. Я все понимаю. Но строить полигоны надо когда-нибудь. Как и рекультивировать свалки, - заявил Владимиров.

Определение региональных операторов в крае закончилось. Сейчас на Ставрополье жителям объясняют смысл и задачи "мусорной реформы".