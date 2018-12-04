Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Ставрополе: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

В Ставрополе дети любят зиму не только за Новый год с подарками от Деда Мороза, а за кучу развлечений на улице и атмосферу волшебства вообще. Да и взрослые в типичную для краевой столицы тихую погоду не прочь забыться и потратить день на ребячество в снегу.

Вы спросите, куда же отправиться за порцией зимнего настроения в Ставрополе? Много куда. Но мы советуем идти на ледяные и снежные горки! Тем более, что их в городе достаточно. Просто стоит Ставрополь в холмистой местности, а лес с укатанными еще нашими бабушками "снежными трассами" возвышается прямо в городе.

"Комсомольская правда" рассказывает, где именно вы найдете ледяные и снежные горки 2018-2019 в Ставрополе, и где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми.

Холодные родники

Не сосчитать сколько снежных трасс и горочек накатали ставропольцы в Таманском урочище. Но мы рассказываем о самых главных, а значит перво-наперво отправляем вас на "Королевскую" 40-метровую горку. Горка с крутыми подъемами очень популярна у любителей экстрима. Будьте готовы увидеть здесь не только детей на санках и ледянках. Эту горку используют и как площадку для обучения катанию на сноуборде и лыжах. Находится она в районе Холодных родников. Сюда приезжают на весь день семьями и большими молодежными компаниями. В помощь туристам завсегдатаи крутого склона указали координаты (45,044055"N 41,935115"E)

Комсомольский пруд

Недалеко от центра Ставрополя перед парковкой у Комсомольского пруда есть еще одно место для катания на ватрушках, санках и ледянках. Горожане устраивают заезды с покатой плотины. Но если в лесу единственное что вам грозит - это столкновение с деревом, то здесь можно ненароком влететь в чье-нибудь авто. Впрочем зимой, этот риск понимают и сами автовладельцы, поэтому, как правило, машины здесь не оставляют. Сюда добраться очень просто и без координат. Пруд находится по адресу улица Кавалерийская, 25.

Тропа здоровья

Таманский лес, как мы уже сказали, большой. Еще одна его большая горка находится недалеко от Тропы здоровья в Северо-Западном районе Ставрополя. Ведет она к Михайловским родникам, и катаются здесь в основном дети и подростки. Особого названия горке не дали, но знают о ней почти все. Чтобы до нее добраться, зайдите на Тропу здоровья со стороны улицы Васильева и сверните влево на развилке у дерева с множеством кормушек для птиц.

Родник Серафима Саровского

Еще один подходящий для катания склон расположился у родника Серафима Саровского. Горка крутая. Мы советуем брать с собой не санки, а ледянки. Пройти к ней можно от улицы Октябрьская.

Это основные места, конечно, есть и другие.

Делитесь в комментариях под публикацией, где катаетесь вы.

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