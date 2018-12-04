2018-12-04T14:20:49+03:00
Общество

Ставропольчанка попала в ТОП-10 самых сексуальных девушек страны

Юлия Васильева нередко участвует в эротических фотосессиях [фото]
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Жительница Кисловодска вошла в десятку самых сексуальных девушек страны. Фото: www.instagram.com/mohini_amritaЖительница Кисловодска вошла в десятку самых сексуальных девушек страны. Фото: www.instagram.com/mohini_amrita
Изменить размер текста:

24-летняя жительница Кисловодска вошла в десятку самых сексуальных девушек страны. Юлия Васильева смогла одолеть сотни конкуренток со всей России и сейчас занимает восьмое место в очень откровенном рейтинге журнала Maxim. Если ее эротические фотографии завоюют сердца мужчин, то их голоса могут сделать ставропольчанку Miss Maxim 2018. Победа гарантирует Юле не только громкий титул, но и попадание на обложку журнала.

Несмотря на свой молодой возраст, Васильева уже не первый раз участвует в эротических фотосессиях для различных журналов, а также работает моделью. Инстаграм Юлии, на который подписано 700 тысяч человек, пестрит снимками в нижнем белье и подписями в виде популярных цитат.

mohini_amritamohini_amrita
True love stories never have endings
26874 отметок «Нравится»101 комментариевInstagram

Из-за такого необычного сочетания откровенных нарядов, а лучше сказать, их отсутствия, и глубокомысленных высказываний, подписчики в шутку прозвали девушку "голопопым философом". Впрочем, большинство комментариев под постами Юлии - хвалебные.

mohini_amritamohini_amrita
M O N D A Y
16355 отметок «Нравится»104 комментариевInstagram

- Невероятно нежная и очень сексуальная одновременно! Это сочетание просто сбивает с ног!

- Ради такой красоты хочется просыпаться по утрам. Выходите за меня замуж?!

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ошибка ноль»: абоненты «Триколора» массово остались без оплаченных каналов
Абоненты крупнейшего в России оператора цифрового спутникового телевидения «Триколор ТВ» массово жалуются на «ошибку ноль», которую им показывают экраны вместо оплаченных телеканалов
Новости 24
Ставропольские аэропорты назвали в честь Суворова и Лермонтова
14 декабря в Ставрополе зажгут огоньки на первой елке
На Ставрополье осудили торговцев водительскими правами
Журналистам показали крупнейшее на Ставрополье производство индейки
В Ставрополе за коммуналку не платят 2% населения
В горах Кавказа нашли останки 107 погибших красноармейцев
На Ставрополье ПАССовцы спасли семью с двумя новорожденными из снежного плена
Нарушитель, сбивший полицейского на "зебре" в Северной Осетии, явился с повинной
В Ставрополе нашли пропавшего дагестанского школьника
Два жителя Карачаево-Черкесии подозреваются в незаконном получении пенсий на полмиллиона рублей
Испугавший жителей Чечни взрыв оказался хлопком истребителя Су-30
Ставропольские почтовики стали лучшими на Северном Кавказе по профессиональному мастерству
Сбербанк предлагает ставропольцам «Билет в будущее»
Насильник детей долгие годы преподавал в дагестанской школе
Премьер Дагестана уволил двух замминистров