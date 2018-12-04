Ставропольчанка попала в ТОП-10 самых сексуальных девушек страны

24-летняя жительница Кисловодска вошла в десятку самых сексуальных девушек страны. Юлия Васильева смогла одолеть сотни конкуренток со всей России и сейчас занимает восьмое место в очень откровенном рейтинге журнала Maxim. Если ее эротические фотографии завоюют сердца мужчин, то их голоса могут сделать ставропольчанку Miss Maxim 2018. Победа гарантирует Юле не только громкий титул, но и попадание на обложку журнала.

Несмотря на свой молодой возраст, Васильева уже не первый раз участвует в эротических фотосессиях для различных журналов, а также работает моделью. Инстаграм Юлии, на который подписано 700 тысяч человек, пестрит снимками в нижнем белье и подписями в виде популярных цитат.

mohini_amrita True love stories never have endings

Из-за такого необычного сочетания откровенных нарядов, а лучше сказать, их отсутствия, и глубокомысленных высказываний, подписчики в шутку прозвали девушку "голопопым философом". Впрочем, большинство комментариев под постами Юлии - хвалебные.

mohini_amrita M O N D A Y

- Невероятно нежная и очень сексуальная одновременно! Это сочетание просто сбивает с ног!

- Ради такой красоты хочется просыпаться по утрам. Выходите за меня замуж?!