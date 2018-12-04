2018-12-04T18:25:07+03:00
Происшествия

Вооруженное ограбление магазина в Ставрополе попало на видео

Мужчина забрал все деньги из кассы [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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В Ставрополе ограбили магазинВ Ставрополе ограбили магазин
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Вооруженное ограбление продуктового магазина в Ставрополе попало на запись, благодаря камерам видеонаблюдения. Неизвестный мужчина решил поправить свое финансовое положение и около девяти часов вечера 3 декабря пришел в торговую точку, расположенную на улице Тухачевского.

Преступник был в черной одежде и маске, закрывающей лицо. Он подошел к продавщице и начал требовать отдать ему все деньги из кассы. На кадрах видеролика хорошо видно, что в руках у мужчины в момент ограбления находился предмет, который очень похож на пистолет.

После короткого разговора продавец отдала грабителю деньги, повернула кассу, чтобы доказать, что та пуста, и только после этого он ушел.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность преступника.

Ограбление в Ставрополе.

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