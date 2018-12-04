Пьяный начальник ГИБДД мог быть виновником аварии с тремя жертвами в Дагестане

Виновником смертельной аварии с тремя погибшими неподалёку от села Бабаюрт в Дагестане мог быть пьяный начальник районного ГИБДД. В полиции ведётся проверка этой информации.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Дагестану, в данный момент по факту аварии, повлёкшей смерть двух и более человек возбуждено уголовное дело. Однако из-за вероятной причастности к проишествию начальника районного ГИБДД, расследовать дело будут не полицейские.

— По инициативе прокуратуры уголовное дело сейчас передано в следственное управление СКР по Республике Дагестан, — сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД региона. — Наше же руководство после появления этой информации в сети инициировало служебную проверку. Если выясниться, что к происшествию причастен кто-то из высокопоставленных сотрудников полиции, он будет уволен из правоохранительных органов и понесёт ответственность в полном объёме.

Фото с места происшествияФото: Социальные сети

Напомним, что страшная авария случилась неподалёку от села Бабаюрт, около часа ночи 1 декабря. В сильнейшем лобовом столкновении на трассе столкнулись Toyota и «Лада». Один из находившихся в легковушке погиб на месте, ещё двое скончались в больнице. Им было от 21 до 23 лет. Информации о травмах водителя японской машины не было.

3 декабря в социальных сетях появились слухи, что виновником аварии был водитель джипа. Он же — начальник районного ГИБДД. При этом утверждалось, что полицейский в момент аварии был пьян, поэтому и не смог справиться с управлением.

Расследование уголовного дела продолжается. Виновнику смертельного ДТП грозит до 7 лет лишения свободы.