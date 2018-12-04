В Ставрополе больше всех зарабатывают страховщики

В среднем за 9 месяцев 2018 года ставропольцы получали в месяц по 35 тысяч рублей. Цифру привели аналитики из Ставропольстата с оговоркой, что в подсчет взяли заработок работников городских организаций без сферы малого бизнеса. Но средняя зарплата о многом не расскажет, ведь отдельные специалисты получают куда меньше, а другие тысяч на 15 больше.

Кому в Ставрополе жить хорошо, мы узнали из отчета "Социальная сфера Ставрополя". Речь идет о тех же местных организациях без сектора малого предпринимательства. Как оказалось, больше всех в краевой столице зарабатывают страховщики.

- Наиболее высокий уровень оплаты труда складывается в финансовой и страховой деятельности (больше 50 тысяч рублей в месяц), - сказали специалисты Северо-Кавказстата, - А также в обеспечении электрической энергией, газом и паром (в 1,3 раза выше среднегородского уровня).

До 39 тысяч рублей получают за научную, техническую и профессиональную деятельность. Чуть больше 37 тысяч зарабатывают в гостиничном бизнесе/общепите и гос. управленцы с работниками, отвечающими за военную безопасность и соцобеспечение. Еще выше среднего получают "оптовики" (36,6 тысяч). По всем другим видам экономической деятельности номинальная зарплата не переваливает за средние 35000.

Самой низкооплачиваемой работой аналитики назвали "административную деятельность" с месячной платой в 18 тыс рублей.

Самая высокая и низкая ЗП в Ставрополе среди работников городских организаций. Данные: Северо-Кавказстат

При этом отмечается, что зарплата ставропольцев растет и в сравнении с показателем 2017 года демонстрирует 9% рост.

- В области здравоохранения и социальных услуг заработная плата за январь-сентябрь 2018 года составила 35368,9 рубля и увеличилась по сравнению с январем-сентябрем 2017 года на 23,5%, в сфере образования – 28359,9 рубля и увеличилась на 15,1 процента, - приводят данные составители отчета.

На сентябрь этого года в организациях Ставрополя (без субъектов малого предпринимательства) работали 121 тыс человек, из них 115,2 тысяч (95,1%) - числятся в "списочном составе". Без работы, по данным на октябрь 2018 года, сидят больше тысячи человек. В их числе почти 800 ставропольцев, получающих соответствующее пособие.