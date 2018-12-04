Две осетинские девочки взяли гран-при в детском конкурсе «Мисс мира»

6-летняя Лаура Езеева и 11-летняя Дина Кабисова были признаны самыми красивыми девочками в мире. Конкурсантки из Владикавказа покорили жюри и сорвали гран-при на конкурсе «Юная Мисс Мира».

Девушки смогли одержать победу в условиях жесткой конкуренции: в конкурсе принимали участие красавицы из 20 стран мира, в каждой возрастной категории было около 50 соперниц. Несмотря ни на что, девочки справились: Лаура взяла гран-при в категории «Little» — от 4 до 7 лет, а Дина стала лучшей в среди конкурсатнок от 10 до 13.

Оказалось, что обе участницы уже владеют всеми навыками профессиональной модели и работают в одном из самых популярных агентств в Северной Осетии. При этом о карьере моделей даже не думали мечтать.

Лаура Езеева. Фото: «Almast models»

— Мы отдали Лауру в модельное агентство в 4 года, — рассказала «Комсомольской правде на Северном Кавказе» мама девочки Карина Езеева. — Она была невероятно замкнутым ребёнком и я подумала, что это прекрасный немного социализировать ребёнка. Очень хотелось, чтобы она перестала бояться и научилась общаться со сверстниками. И меньше, чем через год нам предложили поучаствовать в конкурсе красоты. Я была шокирована, но как отказать? Это был настоящий подарок судьбы.

Дина же попала в агентство «Almast models» случайно. С детства девочка обожала петь, часто выступала на конкурсах разной величины. Все отмечали не только великолепный голос девочки, но и её удивительную красоту. В конце-концов девочке предложили поучаствовать в республиканском конкурсе «Малышка на миллион».

— Там Дина выступила замечательно, мы мгновенно прошли все кастинги и получили титул «Мисс нежность». Конечно, это было не гран-при, но глава модельного агентства заметила Дину и предложила позаниматься в модельной школе. Так, буквально случайно, дочь попала со сцены на подиум, — поделилась мама Фатима Кабисова.

Дина Кабисова. Фото: «Almast models»

В короткие сроки девочек научили держаться по-королевски. Занятия с опытными педагогами позволили почувствовать уверенность в себе. Красавицы из девочек превратились в маленьких королев, обучились искусству дефиле и истинной женственности, пленившей жюри большого конкурса.

— Я вижу в них потрясающий талант. Они обе ведь не только прекрасные модели, но и замечательно поют. Я лично занималась с ними. Лаура и Дина стали лучшими на региональном этапе конкурса «Юная мисс Мира», а потом мы вместе поехали в Москву. — рассказывает глава агентства «Almast models» Юлия Алексанова. — И там девочки смогли поразить жюри во всех трёх выходах. Мы сшили для них роскошные национальные костюмы, они прекрасно отработали спортивный и вечерний выходы. Талант, горящие глаза и удивительная красота не оставили равнодушными никого.

6-летняя Лаура в короне победительницы. Фото: «Almast models»

Обе конкурсантки стали лучшими в своих возрастных категориях. Впереди последний этап — «Мисс Вселенная», который пройдёт летом 2019 года в Турции. Там юные Мисс мира попытаются защитить свой титул.

— Пока они готовятся к новым вызовам и новым съёмкам. Мы ведь не только и не столько моделей воспитываем. Мы стараемся развить в ребёнке талант, научить подавать себя на публике, — объясняет Юлия Алексанова. — Готовим артистов, шоуменов, танцоров, певцов. Скажу по-секрету: Дану очень скоро вы сможете увидеть в совершенно другом амплуа — её потрясающие вокальные данные заметили и она получила предложение поучаствовать в проекте «Голос.Дети».