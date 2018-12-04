2018-12-04T19:25:12+03:00
Происшествия

Депутата из Северной Осетии заподозрили в стрельбе на свадьбе

Полицейские пытаются разобраться в резонансном происшествии
Андрей ЗОБОВ
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На выходных в одном из ресторанов Владикавказа произошла драка со стрельбой. Эпизод попал на видео и вызвал широкий резонанс — оказалось, что одним из зачинщиков конликта мог являться депутат парламента Северной Осетии. Сейчас в подробностях инцидента разбирается полиция.

Оказалось, что инцидент произошёл около ресторана «Куырой» на улице Коцоева. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказал житель одного из ближайших домов.

— Сначала всё было весело и здорово. В нашем ресторане свадьбы — не редкость, поэтому особенного внимания на них мы особо не обращали. Однако уже поздним вечером что-то у них случилось. Сначала были хполки, похожие на выстрелы. А потом приехало сразу несколько машин полиции. Была какая-то заварушка, мужчины дрались, кричали. Никаких подробностей не могу точно сказать, — рассказал «КП» очевидец.

Вскоре, в социальных сетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, что потасовка уже практически завершена — несколько мужчин держат вырывающегося дебошира, около здания стоят машины полиции. И тут из окна второго этажа вылезает крепкий мужчина, проходит по козырьку и прыгает на землю, после чего садится в автомобиль. Снимающий вскользь замечает, что это дорогой BMW. Автор видео также утверждает, что загадочный беглец — депутат парламента Северной Осетии.

Зачинщиком драки с перестрелкой на свадьбе во Владикавказе мог быть депутат парламента.

— К ресторану действительно выезжала вневедомственная охрана. В данный момент ничего больше по поводу инцидента сказать мы не можем. Следственная группа работает над выяснением всех обстоятельств происшествия, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Северной Осетии.

В пресс-службе парламента республики заявили, что пока никакой информацией об инциденте не располагают. Информация о присутствии народного избранника может подтвердиться лишь после полицейской проверки.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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