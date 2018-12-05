Уборка резиденции Рамзана Кадырова обойдется бюджету в 51 млн рублей

Управление делами главы и правительства Чечни разместило на сайтк госзакупок интересную заявку. В первую очередь этот тендер удивляет стоимостью в 51,1 миллиона рублей. За эти деньги победитель конкурса будет проводить коммунально-бытовое обслуживание нескольких зданий на улицах Тбилисская и Рубежная на реке Сунжа в Грозном.

Согласно данным СМИ, по этому адресу находится рабочая резиденция Рамзана Кадырова общей площадью более 64 тысяч квадратных метров. Кроме того, здесь еще разбит шикарный сад занимающий 26 га площади.

Как следует из конкурсной документации, деньги выделены из республиканского бюджета. В контракте прописаны и определенные условия, которые должен выполнить победитель тендера. К примеру, в обязательный список входит чистка ковров, мытье фасадов зданий и полив цветов. Есть у заказчика и возрастные требования к персоналу: наемные рабочие должны быть совершеннолетними, но не старше 40 лет.