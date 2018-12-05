2018-12-05T12:17:07+03:00
Общество

Россия выплатит 1,2 миллиона евро родственникам 15 пропавших жителей Чечни

Европейский суд считает нарушенными их права на жизнь и свободу
Андрей ЗОБОВ
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В Чечне без вести пропали 16 мужчинВ Чечне без вести пропали 16 мужчинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить 1,2 миллиона евро семьям 15 человек, пропавших на территории Чечни в период между 2002 и 2004 годами. Сообщение об этом размещено на официальном сайте суда.

Дела касаются 10 чеченских семей. По утверждениям заявителей, их родственники пропали в неизвестном направлении после контакта с представителями власти. Пропавших забирали военные или люди, похожие на военных, они сообщали родным о необходимости посетить полицейский участок и не возвращались, исчезали в районе контрольно-пропускных пунктов правоохранительных органов РФ. После этого, по увтерждениям родственников, 16 жителей республики перестали выходить на связь.

После детального рассмтрения дела, суд решил, что власти Российской Федерации нарушили сразу несколько статей Европейской конвенции по защите прав человека. Речь идёт о статьях «право на жизнь», «запрещение пыток и бесчеловечного обращения», «право на свободу и личную неприкосновенность» а также о праве граждан на эффективное средство правовой защиты.

Официально решение суда вступит в силу лишь в марте 2019 года. С этого момента у Российской Федерации будет 3 месяца на выплату коспенсаций по всем делам. Общая сумма выплат составляет почти 1,2 миллиона евро. При этом

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