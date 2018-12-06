2018-12-06T13:49:26+03:00
Происшествия

В Ставрополе судят троих парней из Ингушетии, избивших девочек в парке

Одной из пострадавших воткнули нож в живот
Алена БЕЛЯЕВА
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Девочек избили незнакомцыДевочек избили незнакомцыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе начался суд над тремя жителями Ингушетии, которые напали на четверых девочек в парке Победы краевого центра. Напомним, инцидент произошел в марте прошлого года.

Около пяти часов вечера девочки гуляли по аллеям рядом с конноспортивной площадкой, когда на них напали четверо приезжих парней, с которыми до этого момента они не были знакомы. Злоумышленники начали бить подростков по лицам руками и ногами, но этого им показалось мало и один из жителей республики воткнул девочке нож в живот.

После этого нападавшие убежали. Девочки смогли позвать на помощь. Медики спасли всех пострадавших.

Полицейские поймали злоумышленников. Позже двое из них были отправлены под домашний арест, а один парень ждет приговора в СИЗО.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого суда, 6 декабря стартовало рассмотрение дела по существу. Парни, одному из которых на момент преступления еще не было 18 лет, обвиняются в хулиганстве с применением оружия. Нападавшие могут быть оштрафованы на сумму до миллиона рублей, отправлены на принудительные работы сроком до пяти лет или лишены свободы сроком до семи лет.

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