В Ставрополе судят троих парней из Ингушетии, избивших девочек в парке
В Ставрополе начался суд над тремя жителями Ингушетии, которые напали на четверых девочек в парке Победы краевого центра. Напомним, инцидент произошел в марте прошлого года.
Около пяти часов вечера девочки гуляли по аллеям рядом с конноспортивной площадкой, когда на них напали четверо приезжих парней, с которыми до этого момента они не были знакомы. Злоумышленники начали бить подростков по лицам руками и ногами, но этого им показалось мало и один из жителей республики воткнул девочке нож в живот.
После этого нападавшие убежали. Девочки смогли позвать на помощь. Медики спасли всех пострадавших.
Полицейские поймали злоумышленников. Позже двое из них были отправлены под домашний арест, а один парень ждет приговора в СИЗО.
Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого суда, 6 декабря стартовало рассмотрение дела по существу. Парни, которым на момент преступления еще не было 18 лет, обвиняются в хулиганстве с применением оружия. Нападавшие могут быть оштрафованы на сумму до миллиона рублей, отправлены на принудительные работы сроком до пяти лет или лишены свободы сроком до семи лет.
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