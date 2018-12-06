2018-12-06T13:46:16+03:00
Происшествия

В Ставрополе судят троих парней из Ингушетии, избивших девочек в парке

Одной из пострадавших воткнули нож в живот
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девочек избили незнакомцыДевочек избили незнакомцыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставрополе начался суд над тремя жителями Ингушетии, которые напали на четверых девочек в парке Победы краевого центра. Напомним, инцидент произошел в марте прошлого года.

Около пяти часов вечера девочки гуляли по аллеям рядом с конноспортивной площадкой, когда на них напали четверо приезжих парней, с которыми до этого момента они не были знакомы. Злоумышленники начали бить подростков по лицам руками и ногами, но этого им показалось мало и один из жителей республики воткнул девочке нож в живот.

После этого нападавшие убежали. Девочки смогли позвать на помощь. Медики спасли всех пострадавших.

Полицейские поймали злоумышленников. Позже двое из них были отправлены под домашний арест, а один парень ждет приговора в СИЗО.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого суда, 6 декабря стартовало рассмотрение дела по существу. Парни, которым на момент преступления еще не было 18 лет, обвиняются в хулиганстве с применением оружия. Нападавшие могут быть оштрафованы на сумму до миллиона рублей, отправлены на принудительные работы сроком до пяти лет или лишены свободы сроком до семи лет.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глава Ессентуков поздравил юных кавээнщиков с победой в краевой Юниор-лиге
Кадыров о решении суда по границе между Чечней и Ингушетией: «Иного и быть не могло!»
Энергетики «Ставропольэнерго» провели 130 плавок гололеда на ЛЭП
В Ессентуках коммунальщики вывезли с кладбища 76 кубометров мусора
Двое ставропольцев заживо сварили мужчину в ванной
В Дагестане сотрудник колонии заплатит штраф за избиение заключенного
Ставропольцы собрали гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР
Ставропольский аэропорт не принимает самолеты из-за тумана
На борту самолёта «Москва — Махачкала» умерла женщина
За избиение гаишника ставрополец сел в тюрьму
На Ставрополье маршрутчику пригрозили забрать "Газель" за коммунальный долг
Московский политик станет мэром Махачкалы
На Ставрополье пропал 21-летний мужчина
Ночью в Калмыкии сгорел автобус, который ехал из Москвы в Дагестан
Три человека погибли на Ставрополье от отравления угарным газом
Более 1500 дагестанцев присоединились к террористам на Ближнем Востоке
В Кисловодске отец погиб в аварии, а его дочь оказалось в больнице
Ставрополец стал одним из руководителей МХАТ