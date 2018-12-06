2018-12-06T15:25:36+03:00
Общество

Рамзан Кадыров: Мою страницу в Instagram заблокировали из-за популярности у американцев

Глава Чечни рассказал, что его посты читали многие жители США
Алена БЕЛЯЕВА
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Кадыров рассказал о причинах блокировки его соцсетейКадыров рассказал о причинах блокировки его соцсетейФото: Личная страница Вконтакте
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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм рассказал о причинах удаления его страниц из социальных сетей. По словам главы Чечни, его блокируют из-за американской молодежи у котрой он пользуется огромным успехом.

- У меня спрашивают, почему блокируют мои страницы в Инстаграм и Фейсбук. Выдумывать можно много причин. На самом деле в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, как активно читали мои записи сотни тысячи молодых людей из США. Они писали комментарии, делали перепосты, писали мне в личку. Именно опасение того, что в этой стране среди молодежи растет популярность стала главной причиной блокировки. Сперва придумали санкции, ущемляют права даже лошадей, а теперь лишили своих же граждан возможности получать объективную информацию из Чечни и всей России? Так где же свобода слова и где демократия?, - написал политик.

Рамзан Кадыров также рассказал, что ему предложили судиться с владельцами социальных сетей.

- Много чести! США и западные страны используют слова "закон" и "демократия" только для решения своих собственных интересов. Мы же видим, как на самом деле они разрушают целые государства, развязывают кровавые конфликты, провоцируют миллионные потоки беженцев. Мы также видим, как они бессовестно пытаются оказать экономическое, политическое давление на Россию, безнравственно используют различные санкции. Судиться с теми, кто не имеет понятия о справедливом суде, бесполезно. Руководство этих соцсетей беспрекословно делает то, что подсказывают госдеп и спецслужбы. Но справедливость должна восторжествовать, и она восторжествует,- подытожил глава Чечни.

Напомним, аккаунты Рамзана Кадырова были заблокированы в конце прошлого года. Представители Фейсбук заявили, что это было сделано из-за внесения политика в санкционный список США и "нарушения прав человека".

Не так давно главе Чечни вернули доступ в Инстаграм, но уже через пару часов аккаунт был вновь удален. Оказалось, что страницу открыли по ошибке.

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