2018-12-06T13:01:06+03:00
Общество

Рамзан Кадыров: Мою страницу в Instagram заблокировали из-за популярности у американцев

Глава Чечни рассказал, что его посты читали многие жители США
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Кадыров рассказал о причинах блокировки его соцсетейКадыров рассказал о причинах блокировки его соцсетейФото: Личная страница Вконтакте
Изменить размер текста:

Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм рассказал о причинах удаления его страниц из социальных сетей. По словам главы Чечни, его блокируют из-за американской молодежи у котрой он пользуется огромным успехом.

- У меня спрашивают, почему блокируют мои страницы в Инстаграм и Фейсбук. Выдумывать можно много причин. На самом деле в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, как активно читали мои записи сотни тысячи молодых людей из США. Они писали комментарии, делали перепосты, писали мне в личку. Именно опасение того, что в этой стране среди молодежи растет популярность стала главной причиной блокировки. Сперва придумали санкции, ущемляют права даже лошадей, а теперь лишили своих же граждан возможности получать объективную информацию из Чечни и всей России? Так где же свобода слова и где демократия?, - написал политик.

Напомним, аккаунты Рамзана Кадырова были заблокированы в конце прошлого года. Представители Фейсбук заявили, что это было сделано из-за внесения политика в санкционный список США и "нарушения прав человека".

Не так давно главе Чечни вернули доступ в Инстаграм, но уже через пару часов аккаунт был вновь удален. Оказалось, что страницу открыли по ошибке.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Как коммерсанты превратили набитые стеклом «лечебные» матрасы в прибыльный бизнес
Спецкор "КП" Владимир Ворсобин попытался разобраться, как вышло, что больным втридорога впаривают иллюзию выздоровления, и государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 2]
Новости 24
Глава Ессентуков поздравил юных кавээнщиков с победой в краевой Юниор-лиге
Кадыров о решении суда по границе между Чечней и Ингушетией: «Иного и быть не могло!»
Энергетики «Ставропольэнерго» провели 130 плавок гололеда на ЛЭП
В Ессентуках коммунальщики вывезли с кладбища 76 кубометров мусора
Двое ставропольцев заживо сварили мужчину в ванной
В Дагестане сотрудник колонии заплатит штраф за избиение заключенного
Ставропольцы собрали гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР
Ставропольский аэропорт не принимает самолеты из-за тумана
На борту самолёта «Москва — Махачкала» умерла женщина
За избиение гаишника ставрополец сел в тюрьму
На Ставрополье маршрутчику пригрозили забрать "Газель" за коммунальный долг
Московский политик станет мэром Махачкалы
На Ставрополье пропал 21-летний мужчина
Ночью в Калмыкии сгорел автобус, который ехал из Москвы в Дагестан
Три человека погибли на Ставрополье от отравления угарным газом
Более 1500 дагестанцев присоединились к террористам на Ближнем Востоке
В Кисловодске отец погиб в аварии, а его дочь оказалось в больнице
Ставрополец стал одним из руководителей МХАТ