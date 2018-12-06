Рамзан Кадыров: Мою страницу в Instagram заблокировали из-за популярности у американцев

Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм рассказал о причинах удаления его страниц из социальных сетей. По словам главы Чечни, его блокируют из-за американской молодежи у котрой он пользуется огромным успехом.

- У меня спрашивают, почему блокируют мои страницы в Инстаграм и Фейсбук. Выдумывать можно много причин. На самом деле в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, как активно читали мои записи сотни тысячи молодых людей из США. Они писали комментарии, делали перепосты, писали мне в личку. Именно опасение того, что в этой стране среди молодежи растет популярность стала главной причиной блокировки. Сперва придумали санкции, ущемляют права даже лошадей, а теперь лишили своих же граждан возможности получать объективную информацию из Чечни и всей России? Так где же свобода слова и где демократия?, - написал политик.

Напомним, аккаунты Рамзана Кадырова были заблокированы в конце прошлого года. Представители Фейсбук заявили, что это было сделано из-за внесения политика в санкционный список США и "нарушения прав человека".

Не так давно главе Чечни вернули доступ в Инстаграм, но уже через пару часов аккаунт был вновь удален. Оказалось, что страницу открыли по ошибке.