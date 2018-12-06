2018-12-06T13:21:21+03:00
Общество

Голикова: На школы Чечни и Дагестана потратят миллиарды рублей

Вице-премьер РФ назвала трехсменку на Кавказе самой критичной в стране
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Фото: пресс-служба Госдумы РФЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Изменить размер текста:

На правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что в 2019 году 11 млрд рублей правительство потратит на новые школы 4 республик. Три из них входят в СКФО: Чечня, Дагестан и Ингушетия. За три года на эти деньги отстроят 59 учебных заведений с 35 тыс учебных мест.

- Там полностью ликвидируют третью смену, - заявила Голикова. - Все регионы остаются дотационными.

Самая удручающая в этом смысле картина, по мнению зампреда правительства, наблюдается в учебных заведениях Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта.

Бюджетные деньги направят в республики по программе "Развитие образования", в рамках которой к началу этого учебного года в Дагестане открыли 15 новых школ.

Кстати, сегодня только в этой республике насчитывают больше 130 ветхих школ. В их числе -печально известная "Хебатлинская СОШ" в горном селе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Васильев пообещал Госдуме отчитываться за «каждый рубль», выделенный Дагестану

Глава республики просит увеличить финансирование республики из федерального бюджета (ПОДРОБНЕЕ)

Дочь Рамзана Кадырова закончила школу с золотой медалью

Хадишат Кадырова получила аттестат об успешном окончании учебы (ПОДРОБНЕЕ)

Еще больше материалов по теме: «Новости образования»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Чечня впервые с войны начала вырабатывать электричество
Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД
Заммэра Махачкалы уговорил босса пойти на преступление и попал под суд
230-килограммовая ставропольчанка смогла встать только с помощью спасателей
На Ставрополье начал работу мобильный сервис персональной защиты
В Железноводске накрыли восемь нелегальных елочных базаров
Сбербанк обеспечил 1,5 млн безналичных операций по оплате проезда на Юге
Во дворе ставропольского дома нашли тело мертвого ребенка
Четыре человека попали в реанимацию после тройного ДТП на Ставрополье
В ДТП в Дагестане погибли три человека
На Ставрополье отремонтируют и заменят 4200 лифтов в многоэтажках
В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей
В Чечне в тройной аварии погиб человек
В Дагестане заключили под стражу гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»
Первая в мире интерактивная елка пройдет в Ставрополе
После угроз главы Дагестана налоги с автозаправок выросли в 4 раза
Борис Гребенщиков выступил в поддержку чеченского правозащитника Оюба Титиева
Житель Ставрополья два года насиловал 8-летнюю дочь, а на третий не смог
В КБР двое воров украли железа на 100 тысяч рублей
В Ставрополе Дональд Дак проиграл танцевальный батл пьяным прохожим
На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек
Ессентукский боксер вошел в сборную России
Всех задержанных в Москве ингушских студентов отпустили
В Ставрополе расследуют обстоятельства травмирования ребенка на детской горке
В Дагестане бывший глава района получил срок за хищение 162 млн рублей