Голикова: На школы Чечни и Дагестана потратят миллиарды рублей

На правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что в 2019 году 11 млрд рублей правительство потратит на новые школы 4 республик. Три из них входят в СКФО: Чечня, Дагестан и Ингушетия. За три года на эти деньги отстроят 59 учебных заведений с 35 тыс учебных мест.

- Там полностью ликвидируют третью смену, - заявила Голикова. - Все регионы остаются дотационными.

Самая удручающая в этом смысле картина, по мнению зампреда правительства, наблюдается в учебных заведениях Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта.

Бюджетные деньги направят в республики по программе "Развитие образования", в рамках которой к началу этого учебного года в Дагестане открыли 15 новых школ.

Кстати, сегодня только в этой республике насчитывают больше 130 ветхих школ. В их числе -печально известная "Хебатлинская СОШ" в горном селе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Васильев пообещал Госдуме отчитываться за «каждый рубль», выделенный Дагестану

Глава республики просит увеличить финансирование республики из федерального бюджета (ПОДРОБНЕЕ)

Дочь Рамзана Кадырова закончила школу с золотой медалью

Хадишат Кадырова получила аттестат об успешном окончании учебы (ПОДРОБНЕЕ)