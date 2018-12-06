2018-12-06T13:21:21+03:00
Общество

Голикова: На школы Чечни и Дагестана потратят миллиарды рублей

Вице-премьер РФ назвала трехсменку на Кавказе самой критичной в стране
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Фото: пресс-служба Госдумы РФЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Изменить размер текста:

На правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что в 2019 году 11 млрд рублей правительство потратит на новые школы 4 республик. Три из них входят в СКФО: Чечня, Дагестан и Ингушетия. За три года на эти деньги отстроят 59 учебных заведений с 35 тыс учебных мест.

- Там полностью ликвидируют третью смену, - заявила Голикова. - Все регионы остаются дотационными.

Самая удручающая в этом смысле картина, по мнению зампреда правительства, наблюдается в учебных заведениях Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта.

Бюджетные деньги направят в республики по программе "Развитие образования", в рамках которой к началу этого учебного года в Дагестане открыли 15 новых школ.

Кстати, сегодня только в этой республике насчитывают больше 130 ветхих школ. В их числе -печально известная "Хебатлинская СОШ" в горном селе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Васильев пообещал Госдуме отчитываться за «каждый рубль», выделенный Дагестану

Глава республики просит увеличить финансирование республики из федерального бюджета (ПОДРОБНЕЕ)

Дочь Рамзана Кадырова закончила школу с золотой медалью

Хадишат Кадырова получила аттестат об успешном окончании учебы (ПОДРОБНЕЕ)

Еще больше материалов по теме: «Новости образования»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Как коммерсанты превратили набитые стеклом «лечебные» матрасы в прибыльный бизнес
Спецкор "КП" Владимир Ворсобин попытался разобраться, как вышло, что больным втридорога впаривают иллюзию выздоровления, и государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 2]
Новости 24
Глава Ессентуков поздравил юных кавээнщиков с победой в краевой Юниор-лиге
Кадыров о решении суда по границе между Чечней и Ингушетией: «Иного и быть не могло!»
Энергетики «Ставропольэнерго» провели 130 плавок гололеда на ЛЭП
В Ессентуках коммунальщики вывезли с кладбища 76 кубометров мусора
Двое ставропольцев заживо сварили мужчину в ванной
В Дагестане сотрудник колонии заплатит штраф за избиение заключенного
Ставропольцы собрали гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР
Ставропольский аэропорт не принимает самолеты из-за тумана
На борту самолёта «Москва — Махачкала» умерла женщина
За избиение гаишника ставрополец сел в тюрьму
На Ставрополье маршрутчику пригрозили забрать "Газель" за коммунальный долг
Московский политик станет мэром Махачкалы
На Ставрополье пропал 21-летний мужчина
Ночью в Калмыкии сгорел автобус, который ехал из Москвы в Дагестан
Три человека погибли на Ставрополье от отравления угарным газом
Более 1500 дагестанцев присоединились к террористам на Ближнем Востоке
В Кисловодске отец погиб в аварии, а его дочь оказалось в больнице
Ставрополец стал одним из руководителей МХАТ