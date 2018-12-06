Голикова: На школы Чечни и Дагестана потратят миллиарды рублей
На правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что в 2019 году 11 млрд рублей правительство потратит на новые школы 4 республик. Три из них входят в СКФО: Чечня, Дагестан и Ингушетия. За три года на эти деньги отстроят 59 учебных заведений с 35 тыс учебных мест.
- Там полностью ликвидируют третью смену, - заявила Голикова. - Все регионы остаются дотационными.
Самая удручающая в этом смысле картина, по мнению зампреда правительства, наблюдается в учебных заведениях Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта.
Бюджетные деньги направят в республики по программе "Развитие образования", в рамках которой к началу этого учебного года в Дагестане открыли 15 новых школ.
Кстати, сегодня только в этой республике насчитывают больше 130 ветхих школ. В их числе -печально известная "Хебатлинская СОШ" в горном селе.
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