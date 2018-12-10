2018-12-10T13:42:30+03:00
Общество

Автору доклада об "убийствах чести" начали поступать угрозы из Чечни

За активистами начали следить уроженцы Кавказа
Алена БЕЛЯЕВА
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Активисты присылают угрозы на телефонАктивисты присылают угрозы на телефонФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Активисты "Правовой инициативы" рассказали о слежке и угрозах, которые посыпались на их руководительницу после публикации доклада об "убийствах чести" на Северном Кавказе.

Как сообщила на своей странице в социальных сетях пресс-секретарь проекта Ксения Бабич, утром 9 декабря исследовательница Саида Сиражудинова заметила, что за ней следит незнакомый мужчина, который мог быть чеченцем или дагестанцем. Он шел за женщиной от офиса, сел в один вагон, а затем несколько раз выходил с ней на одних и тех же станциях метро. Активистке удалось оторваться преследователя только пойдя на хитрость - она вышла из поезда за секунду до того, как двери закрылись.

- Она связывает это с профессиональной деятельностью: публикацией доклада про "убийства чести" в регионах Северного Кавказа и тем, что задала вопрос на общероссийском форуме представителю Чеченской республики о фактах убийств женщин по этим мотивам, - написала Ксения Бабич.

Чуть позже появилась информация о том, руководителю проекта стали присылать сообщения с угрозами с неизвестных номеров, которые соответствуют телефонным номерам Чеченской Республики.

Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, в докладе об "убийствах чести" рассказывается о 39 преступлениях, которые были совершены против женщин. Большинство жертв обнаружены в Чечне и Дагестане. Все погибшие пострадали из-за слухов об их недостойном поведении и были лишены жизни своими братьями или отцами.

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