2018-12-10T16:30:18+03:00
Общество

В Ингушетии глава Минздрава устроила разборки из-за комментария в соцсетях

Марем Арапханова приехала на встречу с обидчикам в окружении братьев [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Марем АрапхановаМарем Арапханова
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В Ингушетии министр здравоохранения обиделась на критику в социальных сетях и решила разобраться с "диванным критиком" в реальности. 45-летняя чиновница Марем Арапханова прекрасно понимала, что один на один с обиженным мужчиной разговаривать опасно, поэтому позвала на разборки своих братьев.

Эта необычная история началась с того, что министр разместила в социальных сетях пост, в котором рассказала о том, что в одну из больниц республики была куплена новая мебель. Эта новость абсолютно не обрадовала мужчину, который назвал действия Арапхановой "показухой для Москвы". По информации комментатора, сотрудники медучреждения не получали зарплату несколько месяцев и чиновникам стоило бы погасить перед ними задолженность, а не обновлять интерьер.

Конфликт между спорщиками быстро перешел из виртуального в реальный, куда Арапханова и пришла со своими братьями.

Встречу спорщиков засняли на видео очевидцы произошедшего. На кадрах ролика видно, как министр громко кричит на своего обидчика, а тот отвечает ей молчанием. Братья несколько раз пытались увести Марем в сторону, но та постоянно возвращалась и продолжала скандал.

Видеоролик довольно быстро стал вирусным и вызвал негодование у пользователей в социальных сетях. Многие посчитали, что министр не имеет права так себя вести.

Министр здравоохранения устроила разборку из-за комментария в соцсетях .Женщина приехала на встречу с братьями

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