2018-12-11T11:38:39+03:00
Общество

Американцам запретили ездить в Чечню

По версии дипломатов США, на Северном Кавказе стало особенно опасно
Алена БЕЛЯЕВА
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Госдеп США посоветовал американцам ездить на Северный КавказГосдеп США посоветовал американцам ездить на Северный КавказФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Американцев опять пугают Северным Кавказом. В этот раз дипломаты США назвали небезопасным и нежелательным для туризма весь регион. Особенно зарубежные чиновники выделили гору Эльбрус и Чечню.

По их версии, жителям Америки не стоит путешествовать в этом регионе России из-за "терроризма и риска гражданских беспорядков". Кстати, дипломаты также не советуют своим соотечественникам посещать Крым. При этом в распространенном комментарии посольства РФ в США отмечается, что они планируют продолжать рекламировать в США эти регионы.

Если не считать Крым и Северный Кавказ, то в остальном Россию исключили из списка стран, которые опасны для посещения, составленном дипломатами США. Теперь туристов просят лишь соблюдать повышенную осмотрительность.

Напомним, внешнеполитическое ведомство США уже публиковало туристические рекомендации для своих граждан в начале текущего года. Тогда американцев пугали похищениями ради выкупа, которые совершают бандиты в Чечне, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. От поездок отговаривали и из-за жестокого отношения и преследования со стороны правоохранительных органов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заявленя Госдепа уже прокомментировал Рамзан Кадыров. Глава Чечни сказал, что если в мире и есть самая опасная страна - то это как раз Америка.

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А Рамзан Кадыров уже заявил, что «у него в республике спокойнее, чем в Англии» (подробности).

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