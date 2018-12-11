2018-12-11T17:32:35+03:00
Общество

Самый дешевый новогодний стол в России накроют в Чечне и Ингушетии

Здесь можно приготовить и недорогой "Оливье"
Алена БЕЛЯЕВА
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Новогодний стол вновь подорожалНовогодний стол вновь подорожалФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Росстате подсчитали, что в этом году традиционный новогодний салат "Оливье" немного подорожает для жителей России. В среднем цена на него возросла на 5,18%.

Работники ведомства рассчитывали стоимость блюда, приготовленного по классическому рецепту: огурцы консервированные - 400 грамм, консервированный горошек - 380 грамм, картофель - 500 грамм, морковь - 200 грамм, яйца куриные - 4 штуки, вареная колбаса - 300 грамм, майонез - 200 грамм и лук репчатый - 100 грамм.

Получилось, что самый дорогой "Оливье" на Северном Кавказе" будут есть жители Дагестана 294 рубля, на втором месте ставропольцы - 272 рубля, за ними следуют чеченцы - 265 рублей. В Осетии салат приготовят 263 рубля, в КЧР - 260 рублей, в Ингушетии - 259 рублей. Дешевле всех в регионе, и практически во всей стране, блюдо стоит в - 248 рублей.

Эксперты подсчитали и стоимость новогоднего стола. 6069 и 6055 рублей потратят ставропольцы и дагестанцы, осетинам придется заплатить 5956 рублей, а жителям КЧР и КБР 5630 и 5498 рублей соответственно. Дешевле всего праздник обойдется чеченцам - 4823 рубля и ингушам - 3262 рубля. Кстати, последние две республики заняли крайние места и в общероссийском рейтинге.

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