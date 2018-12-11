2018-12-11T17:32:35+03:00
Общество

Самый дешевый новогодний стол в России накроют в Чечне и Ингушетии

Здесь можно приготовить и недорогой "Оливье"
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Новогодний стол вновь подорожалНовогодний стол вновь подорожалФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

В Росстате подсчитали, что в этом году традиционный новогодний салат "Оливье" немного подорожает для жителей России. В среднем цена на него возросла на 5,18%.

Работники ведомства рассчитывали стоимость блюда, приготовленного по классическому рецепту: огурцы консервированные - 400 грамм, консервированный горошек - 380 грамм, картофель - 500 грамм, морковь - 200 грамм, яйца куриные - 4 штуки, вареная колбаса - 300 грамм, майонез - 200 грамм и лук репчатый - 100 грамм.

Получилось, что самый дорогой "Оливье" на Северном Кавказе" будут есть жители Дагестана 294 рубля, на втором месте ставропольцы - 272 рубля, за ними следуют чеченцы - 265 рублей. В Осетии салат приготовят 263 рубля, в КЧР - 260 рублей, в Ингушетии - 259 рублей. Дешевле всех в регионе, и практически во всей стране, блюдо стоит в - 248 рублей.

Эксперты подсчитали и стоимость новогоднего стола. 6069 и 6055 рублей потратят ставропольцы и дагестанцы, осетинам придется заплатить 5956 рублей, а жителям КЧР и КБР 5630 и 5498 рублей соответственно. Дешевле всего праздник обойдется чеченцам - 4823 рубля и ингушам - 3262 рубля. Кстати, последние две республики заняли крайние места и в общероссийском рейтинге.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Цивилев - "КП": Я только что от Агафьи Лыковой. Она чувствует себя нормально, мы зря так всполошились
Губернатор Кемеровской области, вместе с доктором слетавший к отшельнице и Героине повести Василия Пескова, на обратном пути дал интервью Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
Без воды остались два жилых дома и 16 санаториев в Железноводске
В Грозном черный конь спровоцировал ДТП на трассе
Археологи нашли в древних могильниках Чечни 1500 уникальных артефактов
На Ставрополье полицейские ищут водителя, сбившего насмерть мужчину
В Дагестане автомобиль упал в 25-метровый обрыв, погиб человек
Сбербанк создал мобильный банк для детей
Чеченцы и ингуши устроили массовую драку в колонии
На Ставрополье пожилой насильник надругался над 12-летней падчерицей
Глава ФСБ: За год на Северном Кавказе уничтожены 37 банд боевиков
Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за растление школьницы
В КБР за мошенничество осудили бывшего замначальника УФСИН республики
Ставрополье оказалось в лидерах среди регионов РФ по количеству должников за ЖКХ
В Дагестана будут судить боевика из банды Басаева
В Чечне продлили арест правозащитника Титиева на 3 месяца
В Кисловодске из крана с минеральной водой забил дагестанский коньяк
За высокий рост экономики Дагестан и Чечня получат по 600 млн дотаций
Склад площадью 800 кв.метров горит на Ставрополье
12 декабря в Ставрополе перекроют улицы
Самолёт «Махачкала — Сургут» экстренно сел в Челябинске
ОКДЦ в Ростове-на-Дону предлагает комплексные программы обследования
Четверо студентов попали в ДТП в Ставрополе