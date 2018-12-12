Дагестан и Чечня оказались самыми дотационными регионами в стране

Дагестан и Чечня стали одними из самых дотационных регионов в стране. Со всего Северного Кавказа только они вошли в десятку субъектов, которые в будущем году получат самую большую помощь из федерального бюджета.

Как сообщается на официальном сайте Минфина России, согласно установленному плану, Чечне достанется 30,44 миллиарда рублей. Кабардино-Балкария получит – 12,7 миллиардов рублей, Ингушетия - 10 миллиардов рублей, Северной Осетия – 9,5 миллиардов рублей, а Карачаево-Черкесия – 9 миллиардов рублей.

Дагестан, как и в прошлом году, остался лидером по федеральным дотациям В этот раз республика получит 66,2 миллиарда рублей. Эта сумма увеличилась еще на десять процентов, если сравнивать с 2018 годом.

Отмечается, что дотации будут выделены только тем субъектам, которые не способны содержать себя самостоятельно. Примечательно, что в России всего 12 регионов, которые находятся на самообеспечении и не требуют дополнительных финансовых вливаний.