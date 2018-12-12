Самые трезвые жители страны нашлись в Чечне

Регионы Северного Кавказа оказались самыми трезвыми и некурящими в стране. К такого выводу пришли исследователи агентства РИА Рейтинг, которые проанализировали все субъекты России по распространенности в них трех основных вредных привычек. Специалисты учитывали потребление сигарет, продажа алкоголя, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от алкоголя в прошлом году.

Анализ показал, что меньше всего курящих алкоголиков и наркоманов живет именно на Северном Кавказе. Лидирующее место в рейтинге заработала Чечня, а следом пошли соседние регионы - Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Шестой в рейтинге оказалась географически удаленная от Чечни Саратовская область, но сразу после нее вновь следуют кавказские регионы - Ставропольский край и Карачаево-Черкесия.

Оказалось, что на Кавказе крайне слабо распространено курение сигарет и очень низкие продажи алкоголя. А вот преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения, здесь происходят довольно часто. Исключением вновь стала Чечня, где подобных правонарушений практически нет.