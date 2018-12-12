2018-12-12T19:22:34+03:00
Политика

Глава Дербента раскрыл коррупционера и сдал его в полицию

Узнав, что его подопечный превысил свои полномочия, Хизри Абакаров обратился правоохранительные органы
Андрей ЗОБОВ
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Хизри Абакаров передал полиции своего подчинённого, уличив его в коррупции. Пресс-служба администрации ДербентаХизри Абакаров передал полиции своего подчинённого, уличив его в коррупции. Пресс-служба администрации Дербента
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Недавно назначенный мэр Дербента Хизри Абакаров сдал в полицию коррумпированного подчинённого. Узнав, что начальник отдела закупок горадминистрации превысил свои полномочия, градоначальник незамедлительно принял соответствующие меры.

Во время одного из заседаний в администрации Дербента произошёл скандал. Под прицел попал начальник отдела отдела закупок муниципалитета. Уличив его во лжи и превышении должностных полномочий, новый градоначальник действовал молниеносно и неумолимо.

— Во время заседания обсуждали проблемы с поставкой продуктов в школы и детские сады Дербента. В результате, председатель контрольно-счетной палаты города Маил Ибрамхалилов доказал, что глава отдела закупок Юсуф Юсуфов допустил грубейшие нарушения, из-за которых дети хуже питались, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Новый глава города Хизри Абакаров дал слово обвинённому чиновнику. Когда Юсуфов не смог привести ни единого аргумента в своё оправдание, мэр немедленно распорядился уволить коррупционера. Более того, он передал документы, подтверждающие вину нерадивого чиновника в полицию.

— Все материалы, которые собрал Маил Керимович, мы передали в правоохранительные органы, уверен, они дадут свою оценку выявленным фактам, — написал глава Дербента в своём Instagram.

Напомним, что избранный 16 октября Абакаров является близким другом и сподвижником члена Совета Федерации РФ, миллиардера Сулеймана Керимова. После избрания сенатор лично приехал поздравить своего протеже, а также пообещал в пять раз увеличить городской бюджет. Для этого он собирается подарить Дербенту баснословную сумму в 1,5 миллиарда рублей.

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