2018-12-12T23:04:05+03:00
Происшествия

В Ингушетии боевики бросили гранату в полицейских во время задержания

Двое сотрудников правоохранительных органов попали в реанимацию, один человек погиб [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Террористы устроили взрыв в НазраниТеррористы устроили взрыв в НазраниФото: Софья ВАЛЕЕВА
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В ТЦ «Ковчег» в Назрани двое полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты. Правоохранителей в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Нападавшие боевики ликвидированы.

По сведениям источника «Комсомольской правды на Северном Кавказе», в среду, около 19:00 в Назрани прогремел взрыв. Нападение на силовиков произошло неподалёку от торгового центра «Ковчег». Полицейские пытались задержать двух подозрительных мужчин, однако те успели оказать сопротивление, бросив гранату патрульных.

— Машина с полицейскими или силовиками в штатском припарковалась у ТЦ за небольшое время до событий, — рассказал племяник владельца ТЦ Муса Абадиев. — Потом в подвале раздались выстрелы, прогремел взрыв. После этого мы услышали ещё пальбу и всё стихло.

В результате двое полицейских получили серьёзные ранения. Сейчас они в реанимации, за их жизнь борются врачи. В пресс-службе главного управления МВД по республике опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о смерти правоохранителей.

Неизвестный бросил гранату в силовиков в Назрани. Видео с места событий.

— Место оцепили силовики, кажется из ФСБ. Никого не пускают. Потом подтянулись другие, на «Уралах». Говорят, что в подвале есть погибший. Связи с одним из сотрудников работавших на охране нет, может быть это он, — добавил Муса Абадиев.

Позже оказалось, что погибший охранник был одним из боевиков. Республиканский главк МВД сообщил, что боевики уничтожены, а пострадавших среди гражданского населения нет. Боевиков опознали — это граждане республики Хашагульгов и Ханиев.

Пользователи соцсетей сообщили, что во время нападения погиб сотрудник охраны ТЦ Муслим Хашагульгов. Позже выяснилось, что он был одним из боевиков Фото: Социальные сети

Пользователи соцсетей сообщили, что во время нападения погиб сотрудник охраны ТЦ Муслим Хашагульгов. Позже выяснилось, что он был одним из боевиковФото: Социальные сети

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