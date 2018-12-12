В Ингушетии боевики бросили гранату в полицейских во время задержания
В ТЦ «Ковчег» в Назрани двое полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты. Правоохранителей в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию, один из охранников торгового центра погиб. Нападавшие боевики ликвидированы.
По сведениям источника «Комсомольской правды на Северном Кавказе», в среду, около 19:00 в Назрани прогремел взрыв. Нападение на силовиков произошло неподалёку от торгового центра «Ковчег». Полицейские пытались задержать двух подозрительных мужчин, однако те успели оказать сопротивление, бросив гранату патрульных.
— Машина с полицейскими или силовиками в штатском припарковалась у ТЦ за небольшое время до событий, — рассказал племяник владельца ТЦ Муса Абадиев. — Потом в подвале раздались выстрелы, прогремел взрыв. После этого мы услышали ещё пальбу и всё стихло.
В результате двое полицейских получили серьёзные ранения. Сейчас они в реанимации, за их жизнь борются врачи. В пресс-службе главного управления МВД по республике опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о смерти правоохранителей.
Неизвестный бросил гранату в силовиков в Назрани. Видео с места событий.
— Место оцепили силовики, кажется из ФСБ. Никого не пускают. Потом подтянулись другие, на «Уралах». Говорят, что в подвале есть погибший. Связи с одним из сотрудников работавших на охране нет, может быть это он, — добавил Муса Абадиев.
Позже эта информация подтвердилась. Погибший — сотрудник охраны торгового центра Муслим Хашагульгов.
Разные источники сообщают противоречивые данные о судьбе нападавших: по одной версии террористов уничтожили ответным огнём, по другой они скрылись. Официальной информации по этому поводу пока нет.
«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.
Во время нападения погиб сотрудник охраны ТЦ Муслим ХашагульговФото: Социальные сети