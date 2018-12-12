В Ингушетии боевики бросили гранату в полицейских во время задержания

В ТЦ «Ковчег» в Назрани двое полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты. Правоохранителей в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию, один из охранников торгового центра погиб. Нападавшие боевики ликвидированы.

По сведениям источника «Комсомольской правды на Северном Кавказе», в среду, около 19:00 в Назрани прогремел взрыв. Нападение на силовиков произошло неподалёку от торгового центра «Ковчег». Полицейские пытались задержать двух подозрительных мужчин, однако те успели оказать сопротивление, бросив гранату патрульных.

— Машина с полицейскими или силовиками в штатском припарковалась у ТЦ за небольшое время до событий, — рассказал племяник владельца ТЦ Муса Абадиев. — Потом в подвале раздались выстрелы, прогремел взрыв. После этого мы услышали ещё пальбу и всё стихло.

В результате двое полицейских получили серьёзные ранения. Сейчас они в реанимации, за их жизнь борются врачи. В пресс-службе главного управления МВД по республике опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о смерти правоохранителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/681970" frameborder="0"></iframe> Неизвестный бросил гранату в силовиков в Назрани. Видео с места событий.

— Место оцепили силовики, кажется из ФСБ. Никого не пускают. Потом подтянулись другие, на «Уралах». Говорят, что в подвале есть погибший. Связи с одним из сотрудников работавших на охране нет, может быть это он, — добавил Муса Абадиев.

Позже эта информация подтвердилась. Погибший — сотрудник охраны торгового центра Муслим Хашагульгов.

Разные источники сообщают противоречивые данные о судьбе нападавших: по одной версии террористов уничтожили ответным огнём, по другой они скрылись. Официальной информации по этому поводу пока нет.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.