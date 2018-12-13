2018-12-13T09:35:03+03:00
Общество

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл предложил называть русских многонациональным народом

Отдельно на этот счет высказался представитель Кадырова [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе осветят храм святого равноапостольного князя ВладимираВ Ставрополе осветят храм святого равноапостольного князя ВладимираФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе в 6 раз проходит форум Всемирного русского народного собора. В 2018 году темой выбрали проблему добровольчества, духовно-нравственного воспитания и милосердия. Как сказал на пленарном заседании Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, именно сочувствие и взаимопомощь объединяют людей.

Открытие Собора в Ставрополе Фото: Евгения СОКОРЕВА

Открытие Собора в СтаврополеФото: Евгения СОКОРЕВА

На Собор в Ставрополь съехались представители глав соседних республик, профессора, общественники, архиереи и священники из Москвы, Ростова-на-Дону, Шахты и других городов. Открыли его вчера, в 25-летие Конституции России - совпадение связали с масштабами Собора. Но символичность отметили и в другом:

- В нашей жизни не бывает случайностей. Собор проходит в шестой раз, и шесть лет в регионе не было ни одного межнационального конфликта. Уверен, что есть определенная закономерность, - отметил глава Ставрополя Андрей Джатдоев. - На наш социум надо воздействовать добротой, и мне верится, что каждый патриотично настроенный гражданин этому следует. Ведь как говорил Гёте: кто не делает ничего для других, ничего не делает для себя.

Но еще ставропольский форум посвятили вопросу традиций Кавказа и дружбе народов. В этой связи представитель главы Чеченской республики Рамзана Кадырова заявил, что все народы России следуют и будут следовать за русскими.

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации неоднократно проговорил о нерушимых связях народов России Фото: Евгения СОКОРЕВА

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации неоднократно проговорил о нерушимых связях народов РоссииФото: Евгения СОКОРЕВА

- На нас выливают грязь, ковыряют исторические мозоли войн, но мы во главе с Рамзаном Кадыровым защитим свой народ. Мы против нигилизма, отлучения от семейных ценностей, когда говорят, что нормально иметь родителя "один" и родителя "два". Мы не согласны, что стало не модным следовать религии, - высказался Джамбулат Умаров. - Только от русского народа зависит будущее чеченского народа и всей страны! Именно русские объединили 200 народов своей мудростью и от того, как они пойдут зависят их пути. Желаю русскому народу вновь обрести великий образ собирателя земель!

Митрополит Кирилл выразил свою солидарность и предложил отныне звать русский народ многонациональным.

Сегодня в рамках Собора проходит Божественная литургия и освещение нового храма святого равноапостольного князя Владимира.

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