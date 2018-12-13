2018-12-13T15:09:29+03:00
Общество

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл предложил называть русских многонациональным народом

Отдельно на этот счет высказался представитель Кадырова [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Ставрополе освятят храм святого равноапостольного князя ВладимираВ Ставрополе освятят храм святого равноапостольного князя ВладимираФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставрополе осветят храм святого равноапостольного князя Владимира

В Ставрополе осветят храм святого равноапостольного князя Владимира

В Ставрополе в 6 раз проходит форум Всемирного русского народного собора. В 2018 году темой выбрали проблему добровольчества, духовно-нравственного воспитания и милосердия. Как сказал на пленарном заседании Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, именно сочувствие и взаимопомощь объединяют людей.

Открытие Собора в Ставрополе Фото: Евгения СОКОРЕВА

Открытие Собора в СтаврополеФото: Евгения СОКОРЕВА

На Собор в Ставрополь съехались представители глав соседних республик, профессора, общественники, архиереи и священники из Москвы, Ростова-на-Дону, Шахты и других городов. Открыли его вчера, в 25-летие Конституции России - совпадение связали с масштабами Собора. Но символичность отметили и в другом:

Можно ли возродить русскую культуру, запрещая зарубежные фильмы и музыку?

00:00
00:00

- В нашей жизни не бывает случайностей. Собор проходит в шестой раз, и шесть лет в регионе не было ни одного межнационального конфликта. Уверен, что есть определенная закономерность, - отметил глава Ставрополя Андрей Джатдоев. - На наш социум надо воздействовать добротой, и мне верится, что каждый патриотично настроенный гражданин этому следует. Ведь как говорил Гёте: кто не делает ничего для других, ничего не делает для себя.

Но еще ставропольский форум посвятили вопросу традиций Кавказа и дружбе народов. В этой связи представитель главы Чеченской республики Рамзана Кадырова заявил, что все народы России следуют и будут следовать за русскими.

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации неоднократно проговорил о нерушимых связях народов России Фото: Евгения СОКОРЕВА

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации неоднократно проговорил о нерушимых связях народов РоссииФото: Евгения СОКОРЕВА

- На нас выливают грязь, ковыряют исторические мозоли войн, но мы во главе с Рамзаном Кадыровым защитим свой народ. Мы против нигилизма, отлучения от семейных ценностей, когда говорят, что нормально иметь родителя "один" и родителя "два". Мы не согласны, что стало не модным следовать религии, - высказался Джамбулат Умаров. - Только от русского народа зависит будущее чеченского народа и всей страны! Именно русские объединили 200 народов своей мудростью и от того, как они пойдут зависят их пути. Желаю русскому народу вновь обрести великий образ собирателя земель!

Митрополит Кирилл выразил свою солидарность и предложил отныне звать русский народ многонациональным.

Сегодня в рамках Собора проходит Божественная литургия и освящение нового храма святого равноапостольного князя Владимира.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Чечня впервые с войны начала вырабатывать электричество
Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД
Заммэра Махачкалы уговорил босса пойти на преступление и попал под суд
230-килограммовая ставропольчанка смогла встать только с помощью спасателей
На Ставрополье начал работу мобильный сервис персональной защиты
В Железноводске накрыли восемь нелегальных елочных базаров
Сбербанк обеспечил 1,5 млн безналичных операций по оплате проезда на Юге
Во дворе ставропольского дома нашли тело мертвого ребенка
Четыре человека попали в реанимацию после тройного ДТП на Ставрополье
В ДТП в Дагестане погибли три человека
На Ставрополье отремонтируют и заменят 4200 лифтов в многоэтажках
В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей
В Чечне в тройной аварии погиб человек
В Дагестане заключили под стражу гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»
Первая в мире интерактивная елка пройдет в Ставрополе
После угроз главы Дагестана налоги с автозаправок выросли в 4 раза
Борис Гребенщиков выступил в поддержку чеченского правозащитника Оюба Титиева
Житель Ставрополья два года насиловал 8-летнюю дочь, а на третий не смог
В КБР двое воров украли железа на 100 тысяч рублей
В Ставрополе Дональд Дак проиграл танцевальный батл пьяным прохожим
На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек
Ессентукский боксер вошел в сборную России
Всех задержанных в Москве ингушских студентов отпустили
В Ставрополе расследуют обстоятельства травмирования ребенка на детской горке
В Дагестане бывший глава района получил срок за хищение 162 млн рублей