2018-12-13T10:29:03+03:00
Происшествия

В Дагестане арестовали начальника ГИБДД за смертельную аварию у банкетного зала

Ночью Камиль Абуев влетел в "ВАЗ" на своем внедорожнике и скрылся - погибли трое молодых парней [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото с места ДТП: соцсетиФото с места ДТП: соцсети
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В Махачкале нашли и арестовали виновника смертельного ДТП, которое произошло 1 декабря после полуночи на 367 км дороги "Астрахань-Махачкала", возле банкетного зала "Дагестан". Им оказался 31-летний начальник ОГИБДД МВД России по Бабаюртовскому району, в специальном звании – капитан полиции, Камиль Абуев.

По официальной версии в половину первого ночи он на своем авто "Toyota Land Cruiser 200" у банкетного зала, будучи при исполнении, вылетел на встречку и протаранил "ВАЗ 2112". В отечественной легковушке от удара погибли трое парней возраста 21 и 22 года. С места аварии полицейский скрылся, а ДТП оформил на подставное лицо - своего приятеля Аджиева.

Почему капитан ехал так поздно и на личной машине в рабочее время - в правоохранительных органах ответить затруднились. Сказали только, что расследование продолжается.

Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" пресс-секретарь Советского районного суда Махачкалы Мурад Магомедов, Абуева арестовали:

- Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 10 дней до 20 декабря 2018 года, включительно. В случае предъявления обвинения до 20 декабря данную меру пресечения считать избранной на 2 месяца до 10 февраля 2019 года, включительно, отметили в ведомстве.

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