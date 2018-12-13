2018-12-13T10:54:30+03:00
Общество

ЕСПЧ наказал Литву за то, что в страну отказались пускать чеченского боевика

Семье участника бандформирования должны выплатить 22 тысяч евро
Алена БЕЛЯЕВА
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Суд встал на сторону уроженца ЧечниСуд встал на сторону уроженца ЧечниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Литве придется выплатить 22 тысячи евро семье чеченского боевика, которому не было предоставлено убежище. Как сообщается на сайте ЕСПЧ, власти европейского государства нарушили сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека, не пустив мужчину на свою территорию.

По данным суда в Страсбурге, чеченская семья из семи человек: 30-летний отец, 24-летняя мать и их пятеро детей в апреле прошлого года уехали из Чечни в Белоруссию, чтобы получить убежище в Польше. По словам мужчины, им пришлось это сделать из-за того, что на родине у него возник конфликт с силовиками после того, как он отказался быть их информатором. Чеченец даже заявил, что подвергся пыткам.

После этого семья три раза подавала просьбе о предоставлении убежища на границе Литвы и Белоруссии, но каждый раз они получали отказ из-за отсутствия виз или видов на жительство.

Получая каждый раз отказ, они возвращались обратно в Белоруссию и ни разу не обжаловали решение литовских чиновников. При этом, во время последней попытки у них на руках было письменное заявление о предоставлении убежища, подготовленное на русском языке Белорусской правозащитной организацией.

Позже чеченцы уже не могли законно находиться в Белоруссии и они вернулись домой. Впоследствии мужчина рассказывал, что в республике его задержали и подвергли пыткам. Впрочем, уже в марте нынешнего года вся семья оказалась в центре приема беженцев в Польше, где они ожидают решения о предоставлении убежища.

Чеченец все же решил обжаловать решение Литвы и подал заявление в ЕСПЧ. В жалобе он написал, что европейские власти нарушили право его семьи "не подвергаться пыткам или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению", а также не дали им доступа к "эффективным средствам правовой защиты".

Как передает литовское агентство BNS, чеченец уверен, что его проблемы с силовиками возникли из-за того, что он участвовал в бандформировании во время Второй чеченской войны. Именно из-за этого у него дома неоднократно проводились обыски, а его периодически водили на допросы.

Суд признал правоту чеченцев и посчитал, что Литва должна выплатить семье 22 тысячи евро за моральный ущерб.

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