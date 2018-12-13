Рамзан Кадыров заявил, что Чечне нужно больше денег для развития

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об условиях, при которых в развитии республики можно было бы достичь более ощутимых успехов. По мнению политика, для этого необходимо, чтобы региону выделялось больше средств из федерального бюджета.

- Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чечня цветет и расцветает. Если бы по федеральной целевой программе нам необходимые средства выделили - мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали, - заявил Рамзан Кадыров в интервью телеканалу "Россия-24".

Политик рассказал, что на данный момент правительство страны приняло решение сократить количество средств, выделяемых из федерального бюджета Чечне по целевой программе.

- Нам тогда дали 75 млрд рублей, говорят, восстановили каркасы - запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?, - объяснил Кадыров.

Он также рассказал, что раньше налаживать работу очень сильно мешало недоверие, которые выказывали окружающие.

- Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается. Но нам оказал доверие президент, и нам его доверие очень сильно помогало, - отметил политик.

Рамзан Кадыров также назвал главным достижением за последние 11 лет то, что республика была восстановлена и теперь является безопасной для жителей.