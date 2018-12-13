2018-12-13T14:50:44+03:00
Общество

Рамзан Кадыров заявил, что Чечне нужно больше денег для развития

Глава республики отметил, что ему в карьере очень мешало недоверие
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments28
Глава республики отметил, что ему в карьере очень мешало недовериеГлава республики отметил, что ему в карьере очень мешало недовериеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об условиях, при которых в развитии республики можно было бы достичь более ощутимых успехов. По мнению политика, для этого необходимо, чтобы региону выделялось больше средств из федерального бюджета.

- Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чечня цветет и расцветает. Если бы по федеральной целевой программе нам необходимые средства выделили - мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали, - заявил Рамзан Кадыров в интервью телеканалу "Россия-24".

Политик рассказал, что на данный момент правительство страны приняло решение сократить количество средств, выделяемых из федерального бюджета Чечне по целевой программе.

- Нам тогда дали 75 млрд рублей, говорят, восстановили каркасы - запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?, - объяснил Кадыров.

Он также рассказал, что раньше налаживать работу очень сильно мешало недоверие, которые выказывали окружающие.

- Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается. Но нам оказал доверие президент, и нам его доверие очень сильно помогало, - отметил политик.

Рамзан Кадыров также назвал главным достижением за последние 11 лет то, что республика была восстановлена и теперь является безопасной для жителей.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Егор Холмогоров - об Александре Солженицыне: Он клял и коммунизм, и сахарово-чубайсовскую лжедемократию
Известный публицист и историк Егор Холмогоров не смог удержаться от острого спора с читателями «Комсомолки», которых перепахала его статья «Пророчества Солженицына: Он предсказал распад СССР, семибанкирщину и шоковую терапию...»
Новости 24
Установлены личности боевиков, бросивших гранату в рогвардейцев в Назрани
Директор «Ахмата» опроверг переход Глушакова ради снижения алиментов
В «Гармонии» стартовали продажи квартир за 550 тысяч рублей
Концерт Элджея в Ставрополе отменён
В Ставрополе на ребёнка обрушилось ветхое здание склада
По факту нападения на силовиков в Назрани возбуждено уголовное дело
Расстрел дагестанца в московском кафе попал на видео
На Ставрополье пьяный водитель устроил гонки с полицией
Чеченские энергетики вернули энергоснабжение в дома жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов
В Нальчике сотрудника СИЗО осудили условно за избиение заключенного
В Чечне 100 тысяч человек осталось без света
Боевики, бросившие гранату в полицейских в Назрани, ликвидированы
В Ессентуках нерадивый водитель сбил 9-летнего мальчика и сбежал
В парке Победы Ессентуков построят колесо обозрения и новые аттракционы
В Ставрополе водитель сбил 12-летнего мальчика
В День Конституции ессентукские «моржи» вышли на старт
Рой Джонс-младший и Фёдор Емельяненко будут сажать деревья в Дагестане
В КЧР двое полицейских разбились в аварии с броневиком инкассаторов
Экс-тренер «Анжи» Вадим Скрипченко отсудил у клуба 3 миллиона рублей
Дагестанцев, поймавших выпавшего с пятого этажа ребёнка, представили к награде
Онкология или нет: в ОКДЦ Ростова-на-Дону помогут поставить точный диагноз
Ставропольская психбольница № 1 представила свою экспозицию в Ростове-на-Дону
В Дагестане рабочий погиб, упав с высоты пятого этажа
На Ставрополье водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Без воды остались два жилых дома и 16 санаториев в Железноводске