2018-12-13T18:34:08+03:00
Политика

Рамазан Абдулатипов поссорился с новым главой Дагестана после ареста брата-коррупционера

Он заявил, что арестами зарвавшихся чиновников Владимир Васильев разрушил его хороший имидж
Андрей ЗОБОВ
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Рамазан Абдулатипов порвал все связи с нынешним главой ДагестанаРамазан Абдулатипов порвал все связи с нынешним главой Дагестана
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Рамазан Абдулатипов признался, что порвал всякие отношения со своим приемником Владимиром Васильевым. Бывший и нынешний главы Дагестана перестали общаться подорванного имиджа и ареста родного брата Абдулатипова.

На днях, в интервью РБК Рамазан Абдулатипов сообщил, что дружба с новым главой республики Владимиром Васильевым сменилась напряжёнными и холодными отношениями. Причиной тому — арест родного брата Раджаба Абдулатипова и запятнанная после коррупционного скандала честь бывшего главы Дагестана.

— Пока Васильев занимал должности в Госдуме, у нас всегда были хорошие отношения. После назначения он стал начальником, поэтому, видимо, отношения испортились. Даже не испортились, а прекратились. По политической этике он должен был заботиться об имидже своего предшественника. Я так поступал в отношении своих предшественников. Но он этого не сделал, — заявил Рамзан Абдуллатипов.

При этом Абдулатипов не впервые критикует деятельность нового главы республики. Раньше Рамазан Абдулатипов публично возмущался массовыми арестами высокопоставленных чиновников, бывших ядром его команды. В запале, бывший глава Дагестана назвал действия силовиков кампанейщиной и отметил, что нынешнему руководству не хватает осторожности и такта. По его мнению, резкие изменения могли негативно отразиться на доверии народа к новому руководству региона.

— Никто и никуда не убегает, никто не прячется, поэтому нет необходимости архитектора города арестовывать большой группой с масками. У него, кроме карандаша и планшета, ничего нету, — прокомментировал Абдулатипов один из арестов.

Васильев долгое время подчёркнуто оставлял подобную позицию бывшего главы без внимания. А спустя девять месяцев коротко уронил, что его мнение о ситуации в республике разительно отличается.

— Я совершенно не считаю, что архитектор города ничего, кроме карандашей, не имел. У меня совершенно другое время на этот счёт, — скупо резюмировал Васильев.

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