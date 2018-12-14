2018-12-14T17:26:16+03:00
Общество

Церковный суд на полгода отстранил священника, устроившего жестокое крещение

Илье Семилетову запрещено шесть месяцев носить рясу и крест [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Священника отстранили на полгодаСвященника отстранили на полгодаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье прошел церковный суд над священником Ильей Семилетовым, который устроил жестокое крещение ребенка, вызвавшее возмущение у пользователей интернета. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии, приговором иерею было запрещено полгода носить рясу, крест и преподавать священническое благословение. Это время будет отведено для покаяния и общения с духовником.

Суд отстранил иерея за "широкий общественный резонанс", который вызвал видеоролик в соцсетях, а также за "большое смущение и соблазн", ставших следствием его действий.

Теперь Семилетов определен в монастырь для послушания, где будет выполнять обязанности чтеца или алтарника. Так как службы в это время он вести не будет и, соответственно, окажется лишен денег, его семье окажут поддержку. У Ильи жена и трое детей, которым выделит средства комиссия помощи священникам.

Напомним, Семилетов проводил обряд крещения маленькой девочки в Свято-Георгиевском женском монастыре. Священнослужитель во время таинства вел себя так необычно, что очевидцы произошедшего стали снимать на видео.

Ролик быстро разлетелся по соцсетям и вызвал широкий резонанс. Пользователей смутило, как яростно иерей окунает малышу в купель, что даже вода выплескивается на полы монастыря. Кроме того, многим показалось, что священник даже ударил ребенка об дно купели, когда окунал. Появилось множество комментариев, в которых высказывалось мнение, что служитель храма перепутал экзорцизм и крещение.

Эту информацию опроверг пресс-секретарь епархии протоиерей Михаил Самохин, который сообщил, что девочка никаких травм не получила и ее родители не жаловались на действия священнослужителя.

Жестокое крещение ребёнка в Ессентуках.

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