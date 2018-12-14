Церковный суд на полгода отстранил священника, устроившего жестокое крещение

На Ставрополье прошел церковный суд над священником Ильей Семилетовым, который устроил жестокое крещение ребенка, вызвавшее возмущение у пользователей интернета. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии, приговором иерею было запрещено полгода носить рясу, крест и преподавать священническое благословение. Это время будет отведено для покаяния и общения с духовником.

Суд отстранил иерея "широкий общественный резонанс", который вызвал видеролик в соцсетях, а также за "большое смущение и соблазн", ставших следствием его действий.

Напомним, Семилетов проводил обряд крещения маленькой девочки в Свято-Георгиевском женском монастыре. Священнослужитель во время таинства вел себя так необычно, что очевидцы произошедшего стали снимать на видео.

Ролик быстро разлетелся по соцсетям и вызвал широкий резонанс. Пользователей смутило, как яростно иерей окунает малышу в купель, что даже вода выплескивается на полы монастыря. Кроме того, многим показалось, что священник даже ударил ребенка об дно купели, когда окунал. Появилось множество комментариев, в которых высказывалось мнение, что служитель храма перепутал экзорцизм и крещение.

Эту информацию опроверг пресс-секретарь епархии протоиерей Михаил Самохин, который сообщил, что девочка никаких травм не получила и ее родители не жаловались на действия священнослужителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/682055" frameborder="0"></iframe> Жестокое крещение ребёнка в Ессентуках.

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