Семен Слепаков для съемок сериала перевез пятигорскую коммуналку в Москву

Семен Слепаков перевез старую советскую мебель, которая принадлежала еще его бабушке, из Пятигорска в Москву. В гостях популярного российского шоу "Вечерний Ургант" юморист признал, что пошел на эти меры вынужденно.

Он рассказал, что для съемок нового сериала "Домашний арест", чьим сценаристом он является, понадобилась обстановка старой коммуналки. Так как, из-за сжатых сроков, времени на поездки по барахолкам и поиск реквизита не было, Семен просто отправил грузовик в Пятигорск и забрал все вещи из квартиры своей бабушки. В итоге на съемочной площадке оказались вещи, которое долгое время служили ему и его родителям.

- Грузчики все забрали, даже колонку газовую, которую, когда включаешь, тебя кипятком ошпаривает, а если бабушка на кухне включает воду, ты в этот момент начинаешь вариться, рассказал Семен Слепаков.

По словам юмориста, многие предметы интерьера даже старше его. А некоторыми вещами он долго пользовался в детстве. Например, щеткой для школьной формы, которой Слепаков чистил свою одежду.