Новогодний стол подорожает для ставропольцев. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Северо-Кавказстата, цены за год поднялись практически на все праздничные продукты.

Если говорить о мясных продуктах, то меньше всего подорожала говядина. Сейчас в крае она стоит в среднем 385,4 рубля за килограмм. За год эта сумма увеличилась на 0,7%. Больше всего взлетела стоимость куриных окорочков - на 16,7% и стоят теперь 152,3 рубля за килограмм.

Колбаса сырокопченая стоит 890,5 рубля, мясокопчености - 550,9 рубля, а вареная колбаска - 314,6 рубля.

Неожиданно на 3,4% снизились цены на креветки мороженные неразделанные (534 рубля) и рыбу соленую, маринованную и копченую (267,9 рубля). Сильнее всего, на 6,6%, подешевела соленая сельдь. Теперь она стоит 177,6 рубля за килограмм.

Цены на сыры, майонез и масло изменились незначительно, а вот яйца существенно подорожали - на 12,5% и теперь стоят 57,2 рубля.

Из фруктов сильнее всего выросла цена на бананы - до 70,2 рубля (на 5,6%), а из овощей - на репчатый лук - 24,4 рубля за килограмм, а это рекордные 22%.

Пачка литрового сока обойдется в среднем в 77,6 рубля, бутылка отечественного коньяка - в 1159 рублей, он кстати подешевел на 7 %, а водка - в 599 рублей, что на один процент меньше, чем в прошлом году.