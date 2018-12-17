В перестрелке в Дагестане ранены четыре человека

В Дагестане в результате уличной перестрелки пострадали четыре человека. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах республики, инцидент произошел в Хасавюрте вечером 15 декабря.

По данным сотрудника ведомства, перестрелка начиналась как обычный бытовой конфликт на дороге между четырьмя местными жителями. Ссора быстро набирала обороты, двое молодых мужчин достали огнестрельное и травматическое оружие и открыли стрельбу.

В результате происшествия пострадали двое участников конфликта и двое случайных прохожих, которым не повезло оказаться в этом районе. Всех раненых госпитализировали в местную больницу.

Полицейские сразу же инициировали поиски стрелков, которые поспешили скрыться с места преступления. Одного мужчину удалось найти и задержать, а второй участник перестрелки успешно скрывается от силовиков. Его продолжают искать.

На данный момент полицией возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью и незаконном хранении оружия.