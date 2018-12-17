Главу газовой компании Дагестана подозревают в хищении на 70 млн рублей

В Дагестане возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" против главы компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах республики, чиновник задержан в минувшие выходные по подозрению в хищении газа в особо крупном размере. Согласно имеющимся данным, сумма ущерба составляет не менее 70 миллионов рублей, но в дальнейшем она может вырасти, когда будут выявлены другие эпизоды преступной деятельности.

Напомним, Владимир Анастасов был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Согласно имеющимся данным, он приезжал в город на Неве на лечение. Сейчас чиновник находится в изоляторе временного содержания.

В то время, как Анастасов занимался своим здоровьем, в офисах компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" и его личном кабинете были проведены обыски. Найденные документы подтвердили тот факт, что местному населению начислялись липовые долги за газ. Делалось это для того, чтобы скрыть систематические хищения газа.

К примеру, только в Карабудахкентском районе на жителей повесили долгов за газ на 422 миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/682502" frameborder="0"></iframe> Задержание директора "Газпром межрегионгаз Махачкала".

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