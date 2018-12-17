2018-12-17T13:30:14+03:00
Происшествия

Главу газовой компании Дагестана подозревают в хищении на 70 млн рублей

Против Владимира Анастасова возбуждено уголовное дело [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир АнастасовВладимир Анастасов
Изменить размер текста:

В Дагестане возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" против главы компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах республики, чиновник задержан в минувшие выходные по подозрению в хищении газа в особо крупном размере. Согласно имеющимся данным, сумма ущерба составляет не менее 70 миллионов рублей, но в дальнейшем она может вырасти, когда будут выявлены другие эпизоды преступной деятельности.

Напомним, Владимир Анастасов был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Согласно имеющимся данным, он приезжал в город на Неве на лечение. Сейчас чиновник находится в изоляторе временного содержания.

В то время, как Анастасов занимался своим здоровьем, в офисах компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" и его личном кабинете были проведены обыски. Найденные документы подтвердили тот факт, что местному населению начислялись липовые долги за газ. Делалось это для того, чтобы скрыть систематические хищения газа.

К примеру, только в Карабудахкентском районе на жителей повесили долгов за газ на 422 миллиона рублей.

Задержание директора "Газпром межрегионгаз Махачкала".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержан гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала", начисливший населению 400 млн рублей "долгов"

Владимира Анастасова сняли с самолета (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? Кто такая полковник Рабинович, попавшаяся на многомиллионной взятке в Самаре
Журналисты «Комсомолки» разбирались в судьбе начальницы отдела из ГСУ, которая оказалась в центре коррупционного скандала [Видео]
Экс-спецназовца, напавшего в Казани на подростка-аутиста, выгнали из МВД за потерю оружия
Как рассказали родители мальчика, мужчина так и не извинился перед ним. «Комсомолка» разбиралась, что могло подвигнуть взрослого мужчину на столь жестокое избиение [видео]
Новости 24
Чечня впервые с войны начала вырабатывать электричество
Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД
Заммэра Махачкалы уговорил босса пойти на преступление и попал под суд
230-килограммовая ставропольчанка смогла встать только с помощью спасателей
На Ставрополье начал работу мобильный сервис персональной защиты
В Железноводске накрыли восемь нелегальных елочных базаров
Сбербанк обеспечил 1,5 млн безналичных операций по оплате проезда на Юге
Во дворе ставропольского дома нашли тело мертвого ребенка
Четыре человека попали в реанимацию после тройного ДТП на Ставрополье
В ДТП в Дагестане погибли три человека
На Ставрополье отремонтируют и заменят 4200 лифтов в многоэтажках
В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей
В Чечне в тройной аварии погиб человек
В Дагестане заключили под стражу гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»
Первая в мире интерактивная елка пройдет в Ставрополе
После угроз главы Дагестана налоги с автозаправок выросли в 4 раза
Борис Гребенщиков выступил в поддержку чеченского правозащитника Оюба Титиева
Житель Ставрополья два года насиловал 8-летнюю дочь, а на третий не смог
В КБР двое воров украли железа на 100 тысяч рублей
В Ставрополе Дональд Дак проиграл танцевальный батл пьяным прохожим
На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек
Ессентукский боксер вошел в сборную России
Всех задержанных в Москве ингушских студентов отпустили
В Ставрополе расследуют обстоятельства травмирования ребенка на детской горке
В Дагестане бывший глава района получил срок за хищение 162 млн рублей