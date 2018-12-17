2018-12-17T13:30:14+03:00
Происшествия

Главу газовой компании Дагестана подозревают в хищении на 70 млн рублей

Против Владимира Анастасова возбуждено уголовное дело [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир АнастасовВладимир Анастасов
Изменить размер текста:

В Дагестане возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" против главы компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах республики, чиновник задержан в минувшие выходные по подозрению в хищении газа в особо крупном размере. Согласно имеющимся данным, сумма ущерба составляет не менее 70 миллионов рублей, но в дальнейшем она может вырасти, когда будут выявлены другие эпизоды преступной деятельности.

Напомним, Владимир Анастасов был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Согласно имеющимся данным, он приезжал в город на Неве на лечение. Сейчас чиновник находится в изоляторе временного содержания.

В то время, как Анастасов занимался своим здоровьем, в офисах компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" и его личном кабинете были проведены обыски. Найденные документы подтвердили тот факт, что местному населению начислялись липовые долги за газ. Делалось это для того, чтобы скрыть систематические хищения газа.

К примеру, только в Карабудахкентском районе на жителей повесили долгов за газ на 422 миллиона рублей.

Задержание директора "Газпром межрегионгаз Махачкала".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержан гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала", начисливший населению 400 млн рублей "долгов"

Владимира Анастасова сняли с самолета (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Скончался ещё один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Дагестане
На Ставрополье двух братьев осудили за оскорбления женщин
«Отцовский патруль» из Ессентуков признан лучшим на КМВ
Бывший гендиректор «Теплосети» Невинномысска попал под суд за взятку
Выгодное предложение для предпринимателей Пятигорска
На Ставрополье водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В перестрелке в Дагестане ранены 4 человека
В Ставрополе открывается резиденция Деда Мороза
Дед Мороз и 50 ессентукских снеговиков зажгли огни главной елки
В четырех районах Дагестана неделю не будет света
В Ставрополе выбрали символ Нового года
Дмитрий Медведев подписал указ о создании ТОР в Дагестане
Суд Ессентуков утвердил отказ в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 чеченцев
Молодой парень из Ингушетии похитил возлюбленную и попал под статью
Нурмагомедов: в Дагестане проведут шесть профессиональных боёв MMA
Дагестанские инспекторы запретили турецким сосискам путешествовать по России
В КБР полицейский 12-часов избивал подозреваемого и поплатился