2018-12-17T18:22:13+03:00
Общество

Круглосуточные магазины на Новый год в Ставрополе

В городе будут работать 28 торговых точек
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
В городе будут работать 28 торговых точекВ городе будут работать 28 торговых точекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Ставропольцы смогут посетить продуктовые магазины в любое время дня и ночи 31 декабря и 1 января. Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе городской администрации, 28 торговых точек будут работать в круглосуточном режиме в трех районах города. Так что теперь забытые продукты для праздника можно будет найти даже за несколько минут до полуночи.

В Ленинском районе будут работать восемь магазинов «Олеся», «Дарья», «Эверест», «Лагуна», «Продукты» и «Магазин №1».

В Октябрьском ночных покупателей будут рады видеть в супермаркете «Флагман», в магазинах «Продукты», «Заря» и «Алиса», а также гастрономе «Чапаевский».

В Промышленном районе жителям города, которые забыли что-то купить к новогоднему столу, выручат магазины: «Продукты», «24 продукты», «Северный», «Север-Люкс», «Домашний», «Гастроном №1», «Гурман», «Гастроном 24» и «Фессалия».

Все адреса торговых точек можно найти на картинке, расположенной ниже.

.

.

.

.

.

.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Новости 24
Чечня впервые с войны начала вырабатывать электричество
Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД
Заммэра Махачкалы уговорил босса пойти на преступление и попал под суд
230-килограммовая ставропольчанка смогла встать только с помощью спасателей
На Ставрополье начал работу мобильный сервис персональной защиты
В Железноводске накрыли восемь нелегальных елочных базаров
Сбербанк обеспечил 1,5 млн безналичных операций по оплате проезда на Юге
Во дворе ставропольского дома нашли тело мертвого ребенка
Четыре человека попали в реанимацию после тройного ДТП на Ставрополье
В ДТП в Дагестане погибли три человека
На Ставрополье отремонтируют и заменят 4200 лифтов в многоэтажках
В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей
В Чечне в тройной аварии погиб человек
В Дагестане заключили под стражу гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»
Первая в мире интерактивная елка пройдет в Ставрополе
После угроз главы Дагестана налоги с автозаправок выросли в 4 раза
Борис Гребенщиков выступил в поддержку чеченского правозащитника Оюба Титиева
Житель Ставрополья два года насиловал 8-летнюю дочь, а на третий не смог
В КБР двое воров украли железа на 100 тысяч рублей
В Ставрополе Дональд Дак проиграл танцевальный батл пьяным прохожим
На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек
Ессентукский боксер вошел в сборную России
Всех задержанных в Москве ингушских студентов отпустили
В Ставрополе расследуют обстоятельства травмирования ребенка на детской горке
В Дагестане бывший глава района получил срок за хищение 162 млн рублей