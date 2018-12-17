Круглосуточные магазины на Новый год в Ставрополе

Ставропольцы смогут посетить продуктовые магазины в любое время дня и ночи 31 декабря и 1 января. Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе городской администрации, 28 торговых точек будут работать в круглосуточном режиме в трех районах города. Так что теперь забытые продукты для праздника можно будет найти даже за несколько минут до полуночи.

В Ленинском районе будут работать восемь магазинов «Олеся», «Дарья», «Эверест», «Лагуна», «Продукты» и «Магазин №1».

В Октябрьском ночных покупателей будут рады видеть в супермаркете «Флагман», в магазинах «Продукты», «Заря» и «Алиса», а также гастрономе «Чапаевский».

В Промышленном районе жителям города, которые забыли что-то купить к новогоднему столу, выручат магазины: «Продукты», «24 продукты», «Северный», «Север-Люкс», «Домашний», «Гастроном №1», «Гурман», «Гастроном 24» и «Фессалия».

Все адреса торговых точек можно найти на картинке, расположенной ниже.

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