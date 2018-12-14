2018-12-14T14:17:21+03:00
Политика

В Кремле согласны, что Чечне не хватает федеральных денег

Пресс-секретарь президента прокомментировал слова Кадырова, о том, что республика развивается медленнее из-за нехватки дотаций
Андрей ЗОБОВ
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Дмитрий Песков прокомментировал слова Кадырова о нехватке федеральных денег и доверия к руководству ЧечниДмитрий Песков прокомментировал слова Кадырова о нехватке федеральных денег и доверия к руководству Чечни
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Рамзана Кадырова о том что Чечня могла бы развиваться гораздо быстрее, если бы из федерального бюджета республике выделяли больше средств.

— Это скорее вопрос к правительству. Но, конечно, главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на вверенной им территории. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Денег не хватает всегда, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента.

Напомним, в четверг, в интервью каналу «Россия 24», глава Чечни заявил, что темпы развития республики находятся в прямой зависимости от дотаций из бюджета. По его мнению, руководству региона могли бы выделять больше средств и давать больше свободы.

— Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чечня цветет и расцветает. Если бы по федеральной целевой программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали, — заявил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что действия руководства республики серьёзно сковывает недоверие. По его словам, в нём чаще видят «вчерашнего воина с бородой», а не серьёзного политика. Лишь президент России всегда выказывал Рамзану Ахматовичу поддержку.

— Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается. Но нам оказал доверие президент, и нам его доверие очень сильно помогало, — отметил политик.

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