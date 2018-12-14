Ведущий федерального телеканала извинился за оскорбление дагестанцев, устроивших стрельбу

Ведущий федерального телеканала «Москва 24» Иван Базанов публично извинился перед дагестанцами за оскорбление в прямом эфире. Комментируя перестрелку в центре Москвы он открыто возмутился тем, что уроженцы республики устраивают разборки в Москве, а не «у себя дома».

Отрывок эфира с нелестным замечанием телеведущего тут же распространился по социальным сетям. Дагестанцы были крайне возмущены таким отношением к своему народу, и, среди угроз и оскорблений, в грубой форме потребовали извинений от телеведущего.

Журналист тут же отреагировал на разгорающийся скандал. Уже к вечеру в его Instagram появилось обращение к дагестанцам.

— Сегодня утром я допустил одно некорректное высказывание в эфире. Я бы хотел извиниться перед всеми, кого оно оскорбило. Я с уважением отношусь ко всем представителям народов, живущих в России, в том числе, к дагестанцам, — подчеркнул ведущий.

Ведущему федерального телеканала пришлось извиниться за оскорбление устроивших перестрелку дагестанцев.

Роковую ошибку ведущий допустил в прямом эфире, комментируя стрельбу у кафе «Райская трапеза» на юго-западе Москвы. Инцидент произошёл в ночь на 12 декабря. Тогда между сидевшими за одним столиком дагестанцами разгорелся спор, мгновенно переросший в скандал. В результате неизвестный выхватил пистолет и разрядил обойму в Робинзона Гусейнова. Мужчина скончался на месте, ещё один участник конфликта получил ранения.

Полиция Москвы предполагает, что в кафе собрались криминальные авторитеты. Однако диалога не получилось, поэтому всё закончилось стрельбой. На данный момент по громкому делу задержаны двое мужчин. Следствие устанавливает их причастность к преступлению.

Оскорбление дагестанцев в прямом эфире телеканала Москва 24 .

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