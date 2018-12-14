2018-12-15T13:37:16+03:00
Общество

Ведущий федерального телеканала извинился за оскорбление дагестанцев, устроивших стрельбу

Иван Базанов в прямом эфире возмутился тем, что уроженцы республики устраивают перестрелки в Москве, а не «у себя дома»
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments34
Ивану Базанову пришлось извиняться перед дагестанцами за нелестный комментарий перестрелкиИвану Базанову пришлось извиняться перед дагестанцами за нелестный комментарий перестрелкиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Ведущий федерального телеканала «Москва 24» Иван Базанов публично извинился перед дагестанцами за оскорбление в прямом эфире. Комментируя перестрелку в центре Москвы он открыто возмутился тем, что уроженцы республики устраивают разборки в Москве, а не «у себя дома».

Отрывок эфира с нелестным замечанием телеведущего тут же распространился по социальным сетям. Дагестанцы были крайне возмущены таким отношением к своему народу, и, среди угроз и оскорблений, в грубой форме потребовали извинений от телеведущего.

Журналист тут же отреагировал на разгорающийся скандал. Уже к вечеру в его Instagram появилось обращение к дагестанцам.

— Сегодня утром я допустил одно некорректное высказывание в эфире. Я бы хотел извиниться перед всеми, кого оно оскорбило. Я с уважением отношусь ко всем представителям народов, живущих в России, в том числе, к дагестанцам, — подчеркнул ведущий.

Ведущему федерального телеканала пришлось извиниться за оскорбление устроивших перестрелку дагестанцев.

Роковую ошибку ведущий допустил в прямом эфире, комментируя стрельбу у кафе «Райская трапеза» на юго-западе Москвы. Инцидент произошёл в ночь на 12 декабря. Тогда между сидевшими за одним столиком дагестанцами разгорелся спор, мгновенно переросший в скандал. В результате неизвестный выхватил пистолет и разрядил обойму в Робинзона Гусейнова. Мужчина скончался на месте, ещё один участник конфликта получил ранения.

Полиция Москвы предполагает, что в кафе собрались криминальные авторитеты. Однако диалога не получилось, поэтому всё закончилось стрельбой. На данный момент по громкому делу задержаны двое мужчин. Следствие устанавливает их причастность к преступлению.

Оскорбление дагестанцев в прямом эфире телеканала Москва 24 .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане арестовали чемпиона мира по рукопашному бою, подозреваемого в убийстве росгвардейца

В суде рассказали о предварительных результатах расследования перестрелки в одном из кафе Махачкалы (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Чечня впервые с войны начала вырабатывать электричество
Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД
Заммэра Махачкалы уговорил босса пойти на преступление и попал под суд
230-килограммовая ставропольчанка смогла встать только с помощью спасателей
На Ставрополье начал работу мобильный сервис персональной защиты
В Железноводске накрыли восемь нелегальных елочных базаров
Сбербанк обеспечил 1,5 млн безналичных операций по оплате проезда на Юге
Во дворе ставропольского дома нашли тело мертвого ребенка
Четыре человека попали в реанимацию после тройного ДТП на Ставрополье
В ДТП в Дагестане погибли три человека
На Ставрополье отремонтируют и заменят 4200 лифтов в многоэтажках
В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей
В Чечне в тройной аварии погиб человек
В Дагестане заключили под стражу гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»
Первая в мире интерактивная елка пройдет в Ставрополе
После угроз главы Дагестана налоги с автозаправок выросли в 4 раза
Борис Гребенщиков выступил в поддержку чеченского правозащитника Оюба Титиева
Житель Ставрополья два года насиловал 8-летнюю дочь, а на третий не смог
В КБР двое воров украли железа на 100 тысяч рублей
В Ставрополе Дональд Дак проиграл танцевальный батл пьяным прохожим
На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек
Ессентукский боксер вошел в сборную России
Всех задержанных в Москве ингушских студентов отпустили
В Ставрополе расследуют обстоятельства травмирования ребенка на детской горке
В Дагестане бывший глава района получил срок за хищение 162 млн рублей