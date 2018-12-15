Амирхан Умаев о выходе в полуфинал «Голоса»: Ёлки-палки! Фух!

Амирхан Умаев из чеченского села Гойты в проекте «Голос» в третий раз доказал, что при всей его любви к опере он готов работать в других жанрах. И делать это блестяще.

Для слепых прослушиваний «чеченский Паваротти» взял церковное католическое песнопение «Miserere». Ани Лорак пригласила Амирхана в свою команду.

На этапе поединков он в дуэте с Арпи Абкарян исполнил композицию поп-продюсера Максима Фадеева «Беги по небу». Наставница осталась довольна работой обоих своих подопечных, но по правилам она могла выбрать только кого-то одного. Ани посчитала, что Амирхан был немного глубже и убедительнее. А чтобы он смог показать свое большое, широкое, глубокое, полное любви сердце, певица предложила на стадии нокаутов взять песню Игоря Талькова «Я вернусь».

- Меня тронуло, - признался Константин Меладзе. - Это было точно, глубоко.

Главная фанатка Амирхана Умаева - мама. Фото: Instagram

Баста тоже был лаконичен: «Задача была сложнейшая. Он вышел нараспашку и точно исполнил. Аплодисменты и благодарность!»

У Сергея Шнурова вообще нашлось только одно слово: «Гениально!».

Для Амирхана Умаева композиция «Я вернусь» стала пророческой - Ани Лорак оставила его в шоу, и певец вновь вернется на экраны телевизоров, чтобы побороться за выход в финал «Голоса». Проект покинули Ольга Шитова из Тюменской области (до этого, кстати, она выбила из проекта другого представителя Северного Кавказа - осетина Таймураза Хадарцева) и итальянец Томас Грациозо.

- Фух! Ёлки-палки! Это было очень волнительно. Просто поверить не могу! Счастье и полный восторг! - поделился полуфиналист. - Я пришел скованным, но теперь это все пропало, я стал более раскрепощенным. Так что мечтаю пройти в финал. Меня поддерживает мой народ, он будет активно голосовать и сделает все, чтобы я остался в проекте. Очень хочется спеть на родном языке - у нас много красивых мелодий. А уж если смогу победить и получу денежный приз, то полностью отдам его маме. Ведь она моя главная фанатка.