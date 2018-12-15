Замминистра строительства Ставрополья ответит за взятку перед судом

Бывший заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Андрей Лазуткин попал на скамью подсудимых за превышение должностных полномочий при заключении госконтрактов. Высокопоставленный чиновник брал взятки, а тендеры на строительство дорог не разыграл, а просто подарил.

Подробности уголовного дела «Комсомольской правде на Северном Кавказе» раскрыли в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю. По данным ведомства, в 2015 году чиновник решил сделать подарок сыну — устроить капремонт в его квартире. Но свои «кровные» на это тратить не стал. Андрей Лазуткин просто пообещал строительной компании беспрепятственно подписать документы на оплату работ компании, строившей «Ставропольский клинический перинатальный центр».

Другие дела касаются августа и сентября 2016 года. Здесь Лазуткин решил не разыгрывать право на проведение работ. А объём был исполинским — реконструкция двух автодорог. В итоге подрядчик просто получил в подарок возможность чинить трассы «Новоалександровск — Горький» и «Преградное — Тахта — Ипатово» за государственные средства. Речь идёт о суммах в 335 и 50 миллионов рублей. Следователи предполагали, что и это он сделал не просто так, но доказать это не смогли. Кроме того, в обход тендера он заключил госконтракты стоимостью почти на 7 миллионов рублей на проведение строительного контроля.

Расследование уголовного дела завершилось, прокурор подписал обвинительное заключение. Теперь дело за судом.

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