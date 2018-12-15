Рождество 2019 в Ставрополе: программа мероприятий для взрослых и детей
Рождество Христово в 2019 году Ставрополь встретит массой праздничных мероприятий: церковных и светских. «Комсомольская правда на Северном Кавказе» собрала для вас информацию о самых интересных и важных событиях, чтобы вы точно знали, как провести этот праздник, куда пойти с любимыми и детьми.
Традиционно великий праздник Рождества Христова весь православный мир встречает 7 января. Но и перед праздником верующим и простым жителям горда будет чем заняться — 6 числа последний день встреч с Дедом Морозом на главной площади города. Волшебный старик с беспредельно мудрыми глазами будет ждать вас в специально обустроенном чудесном доме на площади Ленина с 12 до 16 часов.
Чуть ближе к вечеру, в 17:00 всех жителей города приглашают посетить самую чудесную рождественскую сказу. В молодежном культурно-досуговом центре «Пионер» состоится уникальный квест по сказке Амадея Гофмана «Щелкунчик». В игровой вселенной, под легендарную музыку Петра Чайковского взрослые и дети смогут вместе с главным героем сказки почувствовать всю магию преображений во имя любви.
Фото: пресс-служба Ставропольской и Невинномысской епархии
Рождественские богослужения
Рождество Христово — прежде всего духовный праздник. В этот день, согласно библейским канонам, произошло чудо, и на свет появился единственный в истории ребёнок, рождённый Девой Марией в результате непорочного зачатия. Весь православный мир в этот день ликует, приветствуя Рождество.
Традиционно, праздничные службы начинают ещё в Рождественский Сочельник, 6 января. Так, вечером, в Андреевском соборе краевой столицы митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проведёт «всеношное бдение». Ночная часть богослужений — торжественная литургия традиционно пройдёт в Казанском кафедральном соборе города. Его Высокопреосвященству будут сослужить клирики храма и городское духовенство, а песнопения будут исполнены главным хором Ставропольской митрополии. Здесь же Владыка озвучит рождественские послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Кроме того, рождественские богослужения, причастия и литургии пройдут и в других храмах города:
Ночная литургия пройдёт в ночь с 6 на 7 января в Казанском кафедральном соборе. Фото: пресс-служба Ставропольской и Невинномысской епархии
Андреевский Кафедральный Собор, улица Дзержинского, 157;
Собор святого равноапостольного князя Владимира, улица Рогожникова, 19/1;
Крестовоздвиженский Храм,ул. Голенева, 67;
Храм приподобного Сергия Радонежского и великомученика Георгия Победоносца, проспект Кулакова, 2;
Храм Преподобного Серафима Саровского, улица Октябрьская, 221;
Храм святого благоверного князя Александра Невского, улица Бурмистрова, 94,
и других соборах. С полным их списком можно будет ознакомиться позже на сайте «Комсомольской правды».
Рождественские гулянья
Традиционно, 7 января, на Рождество Христово администрация Ставрополя организует народные гулянья. В 12 часов представители горадминистрации приглашают всех желающих окунуться в атмосферу праздника на площади Ленина. Здесь будет проходить светское торжество, посвящённое великому дню, с концертом и игровой программой.
Ну а для жителей юго-западного района города и всех фанатов городских парков подготовлена альтернатива. В 13:00 народные гулянья «Рождество Христово» стартуют в парке Побды. Здесь обещают особенную праздничную программу, с песнями, плясками и всеобщим ликованием.
Рождественские гулянья традиционно пройдут на площади ЛенинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Светская программа рождественских праздников в Ставрополе:
6 января
17.00 Рождественский квест по мотивам сказки «Щелкунчик» Э.Гофмана. Молодежный культурно-досуговый центр «Пионер», ул. Октябрьская, 101.
7 января
12.00 Городская праздничная программа «Рождественские гулянья». Площадь Ленина;
13.00 Праздничные гулянья «Рождество Христово». Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый год 2018-2019 в Ставрополе: программа мероприятий, где встретить и куда сходить
Программа праздничных мероприятий на Новый год 2018 в Ставрополе. Мы подскажем вам, где его встретить и куда сходить на январские праздники (подробности).
Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Ставрополе: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми
Самые большие ледяные и снежные горки 2018-2019 в Ставрополе. Мы подскажем, где можно покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми (подробности).
Елочные базары 2018 в Ставрополе: где купить елку на Новый год
Открытие елочных базаров в Ставрополе запланировано на 14 декабря 2018 года. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год (подробности).
Ледовые катки 2018-2019 в Ставрополе: дата открытия, расписание, цены на билеты
Все лучшие катки 2018-2019 в Ставрополе - открытые, крытые, ночные (подробности).