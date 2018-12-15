Рождество 2019 в Ставрополе: программа мероприятий для взрослых и детей

Рождество Христово в 2019 году Ставрополь встретит массой праздничных мероприятий: церковных и светских. «Комсомольская правда на Северном Кавказе» собрала для вас информацию о самых интересных и важных событиях, чтобы вы точно знали, как провести этот праздник, куда пойти с любимыми и детьми.

Традиционно великий праздник Рождества Христова весь православный мир встречает 7 января. Но и перед праздником верующим и простым жителям горда будет чем заняться — 6 числа последний день встреч с Дедом Морозом на главной площади города. Волшебный старик с беспредельно мудрыми глазами будет ждать вас в специально обустроенном чудесном доме на площади Ленина с 12 до 16 часов.

Чуть ближе к вечеру, в 17:00 всех жителей города приглашают посетить самую чудесную рождественскую сказу. В молодежном культурно-досуговом центре «Пионер» состоится уникальный квест по сказке Амадея Гофмана «Щелкунчик». В игровой вселенной, под легендарную музыку Петра Чайковского взрослые и дети смогут вместе с главным героем сказки почувствовать всю магию преображений во имя любви.

Фото: пресс-служба Ставропольской и Невинномысской епархии

Рождественские богослужения

Рождество Христово — прежде всего духовный праздник. В этот день, согласно библейским канонам, произошло чудо, и на свет появился единственный в истории ребёнок, рождённый Девой Марией в результате непорочного зачатия. Весь православный мир в этот день ликует, приветствуя Рождество.

Традиционно, праздничные службы начинают ещё в Рождественский Сочельник, 6 января. Так, вечером, в Андреевском соборе краевой столицы митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проведёт «всеношное бдение». Ночная часть богослужений — торжественная литургия традиционно пройдёт в Казанском кафедральном соборе города. Его Высокопреосвященству будут сослужить клирики храма и городское духовенство, а песнопения будут исполнены главным хором Ставропольской митрополии. Здесь же Владыка озвучит рождественские послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Кроме того, рождественские богослужения, причастия и литургии пройдут и в других храмах города:

Ночная литургия пройдёт в ночь с 6 на 7 января в Казанском кафедральном соборе. Фото: пресс-служба Ставропольской и Невинномысской епархии

Андреевский Кафедральный Собор, улица Дзержинского, 157;

Собор святого равноапостольного князя Владимира, улица Рогожникова, 19/1;

Крестовоздвиженский Храм,ул. Голенева, 67;

Храм приподобного Сергия Радонежского и великомученика Георгия Победоносца, проспект Кулакова, 2;

Храм Преподобного Серафима Саровского, улица Октябрьская, 221;

Храм святого благоверного князя Александра Невского, улица Бурмистрова, 94,

и других соборах. С полным их списком можно будет ознакомиться позже на сайте «Комсомольской правды».

Рождественские гулянья

Традиционно, 7 января, на Рождество Христово администрация Ставрополя организует народные гулянья. В 12 часов представители горадминистрации приглашают всех желающих окунуться в атмосферу праздника на площади Ленина. Здесь будет проходить светское торжество, посвящённое великому дню, с концертом и игровой программой.

Ну а для жителей юго-западного района города и всех фанатов городских парков подготовлена альтернатива. В 13:00 народные гулянья «Рождество Христово» стартуют в парке Побды. Здесь обещают особенную праздничную программу, с песнями, плясками и всеобщим ликованием.

Рождественские гулянья традиционно пройдут на площади ЛенинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Светская программа рождественских праздников в Ставрополе:

6 января

17.00 Рождественский квест по мотивам сказки «Щелкунчик» Э.Гофмана. Молодежный культурно-досуговый центр «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

7 января

12.00 Городская праздничная программа «Рождественские гулянья». Площадь Ленина;

13.00 Праздничные гулянья «Рождество Христово». Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год 2018-2019 в Ставрополе: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Программа праздничных мероприятий на Новый год 2018 в Ставрополе. Мы подскажем вам, где его встретить и куда сходить на январские праздники (подробности).

Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Ставрополе: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Самые большие ледяные и снежные горки 2018-2019 в Ставрополе. Мы подскажем, где можно покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми (подробности).

Елочные базары 2018 в Ставрополе: где купить елку на Новый год

Открытие елочных базаров в Ставрополе запланировано на 14 декабря 2018 года. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год (подробности).

Ледовые катки 2018-2019 в Ставрополе: дата открытия, расписание, цены на билеты

Все лучшие катки 2018-2019 в Ставрополе - открытые, крытые, ночные (подробности).