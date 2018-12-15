2018-12-17T11:54:14+03:00
Происшествия

Бойцов и президента команды Нурмагомедова Eagles MMA арестовали за покушение на убийство

Пострадавший считает, что его хотели устранить за отказ участвовать в захвате махачкалинского порта
Андрей ЗОБОВ
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Бойцы и бывший президент клуба Eagles MMA попали под арест. Фото: eagles-mma.com / Антон НоводережкинБойцы и бывший президент клуба Eagles MMA попали под арест. Фото: eagles-mma.com / Антон Новодережкин
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Группу бойцов из клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA, принадлежащего бизнесмену и олигарху Зиявудину Магомедову, арестовали по подозрению в покушении на убийство. Под подозрение попал и бывший президент команды Денис Клопнев, но он успел скрыться от следствия.

Тверской суд Москвы в пятницу арестовал нескольких именитых бойцов, тренера и президента клуба The Eagles MMA. В их числе спортсмены Курбан Омаров, Рашид Сиражудинов, Гасан Умалатов. А чуть раньше, в октябре по этому же делу в СИЗО отправился тренер Феликс Уруджев. По данным пресс-службы суда, семеро человек хотели убить дагестанского самбиста Шамиля Курмагомедова.

По словам пострадавшего, мотивом для убийства стал отказ самбиста участвовать в захвате порта Махачкалы. Зачем им было совершать такое дерзкое преступление — пока не сообщается. Однако в суде подчеркнули, что часть подозреваемых, в том числе и организатор убийства Денис Клопнев, были сотрудниками службы безопасности группы компаний «Сумма», частично принадлежащей тому же Зиявудину Магомедову.

После отказа, Курмагомедов стал человеком, который слишком много знает, и его убийство спланировал президент Eagles MMA Денис Клопнев. Однако всё пошло не по плану — когда спортсмены напали на соперника, им помешали случайные прохожие.

По информации следствия, пятеро подозреваемых уже арестованы, ещё трое, в том числе и Денис Клопнев, объявлены в международный розыск. Срок их ареста будет считаться с момента экстрадиции или задержания на территории России.

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