Ингуши спасли испанца, замерзавшего в палатке в Магадане

Испанец по имени Маркус отважился на покорение магаданских трасс на велосипеде. Зимой. В 50-градусный мороз. Прилетев из Москвы в Магадан на самолете, иностранный путешественник сел на велосипед и покатил по дороге в сторону Байкала. Доехав за неделю до Бурхалинского перевала, Маркус понял, что силы его покидают. Несмотря на специальную экипировку и теплую одежду, запредельно низкие температуры вынудили путешественника сойти с дистанции. Помощи ждать было неоткуда, поэтому Маркус в буквальном смысле остановился на обочине трассы и разбил палатку, где пытался переждать экстремально низкие температуры и метель. Там его заметили проезжавшие мимо ингуши - жители города Сусуман.

- Мы увидели на обочине палатку, думали, что уже там никого живого нет, поскольку мороз был 50-градусный, - вспоминает Аслан Татриев. - Но, к счастью, он оказался жив.

По словам нашедших испанца жителей Сусумана, Маркус был в шаге от гибели. Когда его посадили в машину, он с трудом понимал, что происходит и где он находится. Медики нашли у испанца обморожение руки и ног.

Маркус с Вахой и Мусой.

- Впервые мы его увидели у поселка Ларюковая, пытались отговорить ехать дальше, но он отказывался от помощи. Когда возвращались обратно, стали расспрашивать местных, не видели ли они велосипедиста. Так нам указали на его вероятное местонахождение, - вспоминает один из спасителей испанца Ваха.

Испанец получил обморожение правой руки.

Сейчас испанец уже в Магадане — готовится лететь обратно в солнечную Испанию. В администрации Магадана пообещали оказать путешественнику необходимую помощь в покупке билетов на самолет.