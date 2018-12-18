2018-12-18T12:09:39+03:00
Происшествия

В Ставрополе задержали за взятку главу филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы

Анатолий Лебедев попался на торговле лжеинвалидностями
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Анатолий Лебедев попался на торговле лжеинвалидностямиАнатолий Лебедев попался на торговле лжеинвалидностямиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставрополе задержан руководитель филиала медико-социальной экспертизы. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, против него возбуждены уголовные дела по статье "Получение взятки".

Согласно имеющимся данным, Анатолий Лебедев, будучи руководителем филиала № 24 ФКУ "ГБ МСЭ по Ставропольскому краю" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, дважды брал взятки.

Инциденты произошли в октябре и ноябре нынешнего года. Тогда подозреваемый получил от двух местных жителей по 15 тысяч рублей. За эти деньги деньги они купили себе липовую инвалидность.

Сейчас Лебедев задержан и заключен под стражу.

Напомним, в ноябре текущего года прошла проверка Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю. Сотрудники спецслужб выяснили, что на балансе у государства находятся 1,3 тысячи лжеинвалидов. В течение нескольких лет из бюджета начислялись пенсии здоровым людям, которые получили страшные диагнозы по липовым справкам. На этой афере из казны пропали 900 миллионов рублей. Сколько еще в крае поддельных инвалидов пока неизвестно.

Огромный ущерб бюджету нанесла бывший руководитель регионального филиала бюро №1 Сильва Груднева. Суд приговорил ее в 2016 году к 3,5 годам колонии, но туда она так и не попала из-за амнистии по случаю 70-летия Победы. Чиновница 8 лет торговала свидетельствами по 2-й группе инвалидности, которую выдают на всю жизнь. Ее клиенты за эти годы успели получить по несколько сотен тысяч рублей.

Торговали лжеинвалидностями и в Новоалександровском районе.Там аферами занимались глава учреждения и врач по медико-социальной экспертизе. За свои услуги они брали 20 тысяч рублей.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? Кто такая полковник Рабинович, попавшаяся на многомиллионной взятке в Самаре
Журналисты «Комсомолки» разбирались в судьбе начальницы отдела из ГСУ, которая оказалась в центре коррупционного скандала [Видео]
Экс-спецназовца, напавшего в Казани на подростка-аутиста, выгнали из МВД за потерю оружия
Как рассказали родители мальчика, мужчина так и не извинился перед ним. «Комсомолка» разбиралась, что могло подвигнуть взрослого мужчину на столь жестокое избиение [видео]
Новости 24
Чечня впервые с войны начала вырабатывать электричество
Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД
Заммэра Махачкалы уговорил босса пойти на преступление и попал под суд
230-килограммовая ставропольчанка смогла встать только с помощью спасателей
На Ставрополье начал работу мобильный сервис персональной защиты
В Железноводске накрыли восемь нелегальных елочных базаров
Сбербанк обеспечил 1,5 млн безналичных операций по оплате проезда на Юге
Во дворе ставропольского дома нашли тело мертвого ребенка
Четыре человека попали в реанимацию после тройного ДТП на Ставрополье
В ДТП в Дагестане погибли три человека
На Ставрополье отремонтируют и заменят 4200 лифтов в многоэтажках
В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей
В Чечне в тройной аварии погиб человек
В Дагестане заключили под стражу гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»
Первая в мире интерактивная елка пройдет в Ставрополе
После угроз главы Дагестана налоги с автозаправок выросли в 4 раза
Борис Гребенщиков выступил в поддержку чеченского правозащитника Оюба Титиева
Житель Ставрополья два года насиловал 8-летнюю дочь, а на третий не смог
В КБР двое воров украли железа на 100 тысяч рублей
В Ставрополе Дональд Дак проиграл танцевальный батл пьяным прохожим
На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек
Ессентукский боксер вошел в сборную России
Всех задержанных в Москве ингушских студентов отпустили
В Ставрополе расследуют обстоятельства травмирования ребенка на детской горке
В Дагестане бывший глава района получил срок за хищение 162 млн рублей