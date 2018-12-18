В Ставрополе задержали за взятку главу филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы

В Ставрополе задержан руководитель филиала медико-социальной экспертизы. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, против него возбуждены уголовные дела по статье "Получение взятки".

Согласно имеющимся данным, Анатолий Лебедев, будучи руководителем филиала № 24 ФКУ "ГБ МСЭ по Ставропольскому краю" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, дважды брал взятки.

Инциденты произошли в октябре и ноябре нынешнего года. Тогда подозреваемый получил от двух местных жителей по 15 тысяч рублей. За эти деньги деньги они купили себе липовую инвалидность.

Сейчас Лебедев задержан и заключен под стражу.

Напомним, в ноябре текущего года прошла проверка Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю. Сотрудники спецслужб выяснили, что на балансе у государства находятся 1,3 тысячи лжеинвалидов. В течение нескольких лет из бюджета начислялись пенсии здоровым людям, которые получили страшные диагнозы по липовым справкам. На этой афере из казны пропали 900 миллионов рублей. Сколько еще в крае поддельных инвалидов пока неизвестно.

Огромный ущерб бюджету нанесла бывший руководитель регионального филиала бюро №1 Сильва Груднева. Суд приговорил ее в 2016 году к 3,5 годам колонии, но туда она так и не попала из-за амнистии по случаю 70-летия Победы. Чиновница 8 лет торговала свидетельствами по 2-й группе инвалидности, которую выдают на всю жизнь. Ее клиенты за эти годы успели получить по несколько сотен тысяч рублей.

Торговали лжеинвалидностями и в Новоалександровском районе.Там аферами занимались глава учреждения и врач по медико-социальной экспертизе. За свои услуги они брали 20 тысяч рублей.