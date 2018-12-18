Тюрьма не грозит: подростка, убившего 8-летнюю чеченку в Австрии, признали невменяемым

Заключение нового психиатра по делу об убийстве 8-летней чеченской девочки Хадишт 17-летним соседом Робертом может изменить весь ход судебного процесса. Психиатр Вернер Грестл много дней беседовал с несовершеннолетним убийцей и пришёл к выводу, что в момент совершения преступления мальчик был невменяем.

Первое заключение экспертизы подготовил назначенный прокуратурой эксперт Питер Хофманн, который сделал неутешительный вывод: парень знал, что делал. Да и сам Роберт К. утверждал, что убил девочку просто так — забавы ради, после «трудной недели». Однако за день до суда, 17 декабря, новый эксперт Вернер Грестл поделился своим заключением с австрийскими журналистами: парень не виноват в трагедии, ведь из-за шизофрении он просто не понимал, что творит.

Как сообщает крупнейший австрийскийй таблоид Kronen Zeitung, новый отчёт Грестла и группы экспертов из австрийского Линца насчитывает 166 страниц анализа психического состояния Роберта К. и найденных у него отклонений. Итоговый вывод неутешителен для родных убитой — парень может избежать наказания. Дело в том, что, по мнению врачей, обцессивно-компульсивное расстройство вкупе с шизофренией наложили серьёзный отпечаток на восприятие молодого человека в роковой день 11 мая. Психиатры сделали вывод, что болезнь парня прогрессировала и, в конце-концов, мироощущение Роберта кардинально изменилось за несколько месяцев до трагедии. И, совершая преступление, парень был в невменяемом состоянии. С его помощью больной мальчик хотел привлечь внимание взрослых и родителей к критическим изменениям своей психики.

Девочка была очень доверчивой, и запросто пошла за невменяемым психопатомФото: Социальные сети

Эксперты подчёркивают, что страшного сценария можно было избежать — если бы родители проверяли мальчика у психолога или психиатра страшнейшие проявления его психозов были бы обнаружены.

Суд над Робертом К. назначен на 19 декабря. Во время процесса молодого человека будут охранять специально нанятые люди — родственники мальчика боятся за его жизнь из-за объявленной чеченцами кровной мести. Однако уголовное наказание, судя по заключению медиков, парню не грозит. Вероятнее всего, он отправится в психиатрическую клинику, где будет находиться вплоть до полного излечения.

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