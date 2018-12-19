2018-12-19T13:52:59+03:00
Общество

Английские СМИ назвали "синтолового качка" моряком Попаем

Оказалось, что за границей следят за жизнью пятигорского фрика
Алена БЕЛЯЕВА
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В Англии Терешина называют ПопаемВ Англии Терешина называют Попаем
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Один из самых популярных английских таблоидов The Sun написал материал о жизни известного пятигорского фрика Кирилла Терешина. Примечательно, что за границей "синтолового качка" называют не иначе, как моряк Попай. Дело в том, что раздутые бицепсы парня больше всего напомнили иностранцам руки героя мультфильма.

Оказывается, в Англии следят за личной жизнью Кирилла "руки-базуки" Терешина. В этот раз СМИ написали статью, в которой с удивлением рассказали о новых отношениях фрика - парня бросила невеста всего три месяца назад, а он уже вновь обручился с популярной блогершей.

Виктория Якинина и Кирилл Терешин дейтвительно недавно вместе выбирали свадебные платья. Фрик сразу же заявил, что девушка является его новой невестой. А вот москвичка не стала делать подобных заявлений.

В таблоиде The Sun предположили, что Якинина полюбила "синтолового качка" за его сбритые брови, ведь сам Кирилл как-то заявил, что девушек в нем привлекает именно это.

Напомним, в сентябре нынешнего года Терешина бросила его невеста Олеся Малибу. Дело в том, что девушка решила не заниматься сексом с женихом до свадьбы, а тот не сдержался и изменил ей.

Кирилл публично переживал разрыв и даже пытался какое-то время наладить отношения с бывшей возлюбленной, но в итоге быстро утешился в объятиях новой подружки.

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