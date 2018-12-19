Нурмагомедов объяснил, почему не выходит на бой с флагом России

Завезда смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему выходит на бой в папахе, но без российского флага. По словам спортсмена, в США все и так считают его русским.

— Я всегда выхожу с ним. Наверху, на экранах в момент моего выхода ярким сиянием появляется флаг России. Да и вообще меня в Америке все называют русским. Многие там не знают Дагестан, Чечню, Кавказ. Если вы заметили, другие бойцы, когда говорят обо мне, всегда точно так же отмечают, что я русский. Для них мы — одна нация, люди из одной страны. Самое важное, чтобы это мнение разделяли все остальные жители нашей страны. Я знаю людей, которые это делают, они хотят, чтобы мы были разделены, а не едины. Поэтому нам очень важно чувствовать единение, — объяснил свою позицию спортсмен в интервью уральскому порталу URA.

В данный момент спортсмен путешествует по стране и миру, давая интервью и мастер-классы. Хабиб ожидает решения суда по делу о драке после боя с Конором Макгрегором. Как рассказал его отец Абдулманап в интервью «Комсомольской правде на Северном Кавказе», спортсмену грозит дисквалификация на срок от полугода до 9 месяцев, а также штраф до миллиона долларов.

Нурмагомедов всё-таки встретится с МейвезеромФото: Социальные сети

Спортсмен по контракту обязан провести ещё один бой в UFC, а после этого надеется встретиться с легендарным боксёром Флойдом Мейвезером, чтобы сойтись в схватке двух непобедимых. При этом сейчас агенты обсуждают проведение двух боёв — первый по правилам бокса, а второй в смешанных единоборствах. Но из-за дисквалификации и контрактных обязательств встреча откладывается как минимум на год. Таким образом бой Нурмагомедов — Мейвезер пройдёт в конце 2019 — в начале 2020 года.

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