Пять человек пострадали при взрыве газа в Северной Осетии

В Северной Осетии пять человек получили серьезные травмы при взрыве газа. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 20 декабря в поселке Октябрьское.

Согласно предварительным данным, взрыв бытового газа произошел в восьмиквартирном двухэтажном доме. После хлопка начался сильный пожар, который захватил жилую площадь в 40 квадратных метров.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе и дети - 2006 года рождения и малыш, которому еще нет и года.

Всех раненых с большим количеством ожогов на машинах "Скорой помощи" доставили в Клиническую больницу Владикавказа. Медики оценивают их состояние, как средней степени тяжести. 17-летняя девушка сейчас находится в реанимационном отделении. Врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В экстренным службах региона отметили, что все госпитализированные пострадавшие являются членами одной семьи.

На месте их дома работают эксперты, которые выясняют все причины трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголвоного дела.