2018-12-20T14:49:20+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве газа в Северной Осетии

Сильные ожоги получили и двое детей
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Все пострадавшие доставлены в больницуВсе пострадавшие доставлены в больницуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Северной Осетии пять человек получили серьезные травмы при взрыве газа. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 20 декабря в поселке Октябрьское.

Согласно предварительным данным, взрыв бытового газа произошел в восьмиквартирном двухэтажном доме. После хлопка начался сильный пожар, который захватил жилую площадь в 40 квадратных метров.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе и дети - 2006 года рождения и малыш, которому еще нет и года.

Всех раненых с большим количеством ожогов на машинах "Скорой помощи" доставили в Клиническую больницу Владикавказа. Медики оценивают их состояние, как средней степени тяжести. 17-летняя девушка сейчас находится в реанимационном отделении. Врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В экстренным службах региона отметили, что все госпитализированные пострадавшие являются членами одной семьи.

На месте их дома работают эксперты, которые выясняют все причины трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголвоного дела.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Северная Осетия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Дагестане девятиклассник умер на уроке физкультуры
Три человека погибли в ДТП с горящим авто в Кабардино-Балкарии
В Cеверной Осетии осудили убийцу бизнесмена и его жены
В Нальчике потушили два горевших грузовика
На Ставрополье уничтожен беспилотник
Владимир Путин пообещал приехать в Чечню
Мошенница из Новосибирска обманула четырех ставропольцев на 85 тысяч рублей
В Ставрополе открыли ледовый дворец
На пожаре в Северной Осетии пострадали четыре человека
УФАС Дагестана возбудило антимонопольное дело в отношении четырех авиакомпаний
На Северном Кавказе за год уничтожили почти 50 террористов
В Ессентуках ведут борьбу с елочными «пиратами»
Ставропольчанка родила в уличном туалете и утопила ребенка
В Ставрополе из-за забытых вещей эвакуировали школу
В Ставрополе под колеса авто попали бабушка с внучкой
Ставропольцев пригласили на дискотеку в троллейбус
В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали 4 человека
На Ставрополье сотрудник Росреестра и его подельники пошли под суд за мошенничество
Чечня впервые с войны начала вырабатывать электричество
Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД
Заммэра Махачкалы уговорил босса пойти на преступление и попал под суд
230-килограммовая ставропольчанка смогла встать только с помощью спасателей
На Ставрополье начал работу мобильный сервис персональной защиты