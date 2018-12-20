Путин поручил Бастрыкину разобраться в деле об убийстве дагестанских чабанов

Журналистка из Дагестана Елена Еськина обратилась на сегодняшней пресс-конференции к президенту России. Внимание главы государства девушка привлекла, размахивая российским флагом.

Сотрудница телеканала попросила Владимира Путина разобраться с резонансным делом об убийстве в Шамильском районе братьев Гасангусейна и Наби Гасангусейновых, дагестанских чабанов, которых по ошибке приняли за боевиков и застрелили в августе 2016 года сотрудники правоохранительных органов. Журналистка попросила президента взять расследование резонансного преступления под свой личный контроль.

Братья Гасангусейновы

Напомним, расследование гибели Гасангусейновых ведется по статье "Убийство". Дело находится в центральном аппарате Следственного комитета. Расследование ведется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

Уже точно доказано, что Гасангусейновы не были боевиками. Получила опровержение первоначальная версия, что чабаны стреляли в силовиков. Однако родители убитых молодых людей заявляют, что расследование убийства их детей ведется с нарушениями и слишком медленно.

Владимир Путин пообещал журналистке дать поручение руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину разобраться с расследованием убийства Гасангусейновых.

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