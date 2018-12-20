2018-12-20T15:30:34+03:00
Общество

Путин поручил Бастрыкину разобраться в деле об убийстве дагестанских чабанов

Об этом президента России на пресс-конференции попросила журналистка республиканского телевидения
Михаил ЮЖНЫЙ
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Владимир Путин поручил Бастрыкину разобраться в деле об убийстве спецназом дагестанских чабановВладимир Путин поручил Бастрыкину разобраться в деле об убийстве спецназом дагестанских чабановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Журналистка из Дагестана Елена Еськина обратилась на сегодняшней пресс-конференции к президенту России. Внимание главы государства девушка привлекла, размахивая российским флагом.

Сотрудница телеканала попросила Владимира Путина разобраться с резонансным делом об убийстве в Шамильском районе братьев Гасангусейна и Наби Гасангусейновых, дагестанских чабанов, которых по ошибке приняли за боевиков и застрелили в августе 2016 года сотрудники правоохранительных органов. Журналистка попросила президента взять расследование резонансного преступления под свой личный контроль.

Братья Гасангусейновы

Братья Гасангусейновы

Напомним, расследование гибели Гасангусейновых ведется по статье "Убийство". Дело находится в центральном аппарате Следственного комитета. Расследование ведется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

Уже точно доказано, что Гасангусейновы не были боевиками. Получила опровержение первоначальная версия, что чабаны стреляли в силовиков. Однако родители убитых молодых людей заявляют, что расследование убийства их детей ведется с нарушениями и слишком медленно.

Владимир Путин пообещал журналистке дать поручение руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину разобраться с расследованием убийства Гасангусейновых.

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