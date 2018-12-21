Стали известны подробности гибели дагестанского школьника на уроке физкультуры

20 декабря около полудня в в школе №21 в Дербенте на уроке физкультуры скончался девятиклассник Данила Бодров. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике Дагестан, мальчик неожиданно почувствовал себя плохо прямо во время занятий спортом. За считанные секунды его состояние резко ухудшилось. Подросток скончался на глазах своих одноклассников. Приехавшие на место трагедии медики ничем не смогли помочь.

О произошедшем в своем аккаунте в Инстаграм написал глава Дербента Хизри Абакаров. Он рассказал, что у школьника были проблемы с сердцем и Данила несколько лет был освобожден от занятий физкультурой. Запрет сняли только в этом году. Градоначальник также выразил соболезнования семье Бодрова и пообещал оказать помощь в организации похорон.

Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели ребенка. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также разобраться, как школьнику с сердечным заболеванием разрешили ходить на физкультуру. Уголовное дело на данный момент не возбуждено.