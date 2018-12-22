Вопреки решению наставницы, зрители оставили Амирхана Умаева в «Голосе»

«Я пророчить не берусь...» пел Амирхан Умаев из Чечни в прошлом этапе проекта «Голос». Но его слова как раз оказались пророческими.

- Мой народ меня поддерживает, он будет активно голосовать и сделает все, чтоб я остался в шоу. Мечтаю успеть спеть на родном языке, - говорил перед четвертьфиналом певец.

На этой стадии зрители становятся активными участниками проекта. Их голоса суммируются с процентами, которые наставник распределяет между своей тройкой - 20, 30 и 50. Решение Ани Лорак было следующим: сочинка с французскими корнями София Легран за хит Аллы Пугачевой «Я пою» получила меньше всего процентов; исполнивший одну из самых известных в мире теноровых арий «Nessun dorma» Амирхан Умаев стал вторым, а популярный эстонский певец Уку Сувисте был удостоен наивысшей оценки за свою версию песни «Кеды» российской R&B-певицы Бьянки.

Амирхана Умаева называют Чеченским Паваротти. Фото: twitter.com/voice1tv

Зрители согласились с наставницей только в случае с единственной девушкой в это тройке - они отдали Софии 16,2% голосов. Уку досталось 10,9%. А вот Амирхана Умаева поддержали 72,9% поклонников проекта.

- Я очень счастлив. Я вас люблю, уважаю, просто обожаю! Меня переполняет чувство гордости за свой народ! - обратился чеченский певец ко всем, кто голосовал за него.

Предыдущие выступления Амирхана Умаева в «Голосе» смотрите здесь.