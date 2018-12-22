2018-12-22T03:03:32+03:00
Звезды

Вопреки решению наставницы, зрители оставили Амирхана Умаева в «Голосе»

Амирхан Умаев в следующем этапе мечтает спеть на чеченском языке [видео]
Анна ЕГОРОВА
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Амирхан Умаев не мог поверить в такой успех. Фото: стоп-кадр 1tv.ruАмирхан Умаев не мог поверить в такой успех. Фото: стоп-кадр 1tv.ru
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«Я пророчить не берусь...» пел Амирхан Умаев из Чечни в прошлом этапе проекта «Голос». Но его слова как раз оказались пророческими.

- Мой народ меня поддерживает, он будет активно голосовать и сделает все, чтоб я остался в шоу. Мечтаю успеть спеть на родном языке, - говорил перед четвертьфиналом певец.

На этой стадии зрители становятся активными участниками проекта. Их голоса суммируются с процентами, которые наставник распределяет между своей тройкой - 20, 30 и 50. Решение Ани Лорак было следующим: сочинка с французскими корнями София Легран за хит Аллы Пугачевой «Я пою» получила меньше всего процентов; исполнивший одну из самых известных в мире теноровых арий «Nessun dorma» Амирхан Умаев стал вторым, а популярный эстонский певец Уку Сувисте был удостоен наивысшей оценки за свою версию песни «Кеды» российской R&B-певицы Бьянки.

Амирхана Умаева называют Чеченским Паваротти. Фото: twitter.com/voice1tv

Амирхана Умаева называют Чеченским Паваротти. Фото: twitter.com/voice1tv

Зрители согласились с наставницей только в случае с единственной девушкой в это тройке - они отдали Софии 16,2% голосов. Уку досталось 10,9%. А вот Амирхана Умаева поддержали 72,9% поклонников проекта.

- Я очень счастлив. Я вас люблю, уважаю, просто обожаю! Меня переполняет чувство гордости за свой народ! - обратился чеченский певец ко всем, кто голосовал за него.

Предыдущие выступления Амирхана Умаева в «Голосе» смотрите здесь.

Амирхан Умаев, Nessun dorma (четвертьфинал, Голос ).Амирхан Умаев исполняет одну из самых известных теноровых арий (последний акт оперы Турандот Джакомо Пуччини). Подробности: www.stav.kp.ru/daily/26924.5/3971129/

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