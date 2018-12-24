Меньше всего банкам задолжали на Северном Кавказе

К концу 2018 года аналитики заговорили о кредитном буме в России. По отчету агенства "РИА-рейтинг", за 12 месяцев на покупку авто, жилья, техники и прочие личные нужды выдали займов почти на четверть больше, чем в 2017 году. За два года показатель вырос на 35%, а за три - аж на 46% (!).

- В текущем году розничное кредитование значительно ускорилось и можно даже говорить о кредитном буме, - говорят специалисты.

Сколько денег одолжили российские банки, мы узнали у Центробанка РФ. Оказывается, на 1 ноября 2018 года население взяло в кредит больше 9,8 трлн рублей! Из них 245,3 млрд рублей - на Северном Кавказе.

Кредиты, предоставленные физическим лицам по состоянию на 01.11.2018 (в млн рублей). Данные: Центральный банк РФФото: Евгения СОКОРЕВА

Из официальной статистики ЦБ по СКФО, половину всех кредитов округа выплачивают ставропольцы (130,8 млрд рублей).

Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Финансисты связывают рост с падением стоимости заемных средств.

- В сентябре этого года средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях для граждан равнялись 13,69%, что на 1,02 п.п. ниже уровня прошлогоднего сентября, - объясняют в Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Жители Дагестана за 2018 год взяли займов на 31 млрд рублей, а Северной Осетии - на 36 млрд рублей. В Кабардино-Балкарии долг населения перед банками составляет 22 млрд рублей, а в Карачаево-Черкесии - 14,5 млрд рублей. Меньше всего кредитов берут в Чечне (16,3 млрд рублей) и Ингушетии (3,6 млрд рублей).

При этом, как утверждают аналитики агенства "РИА-рейтинг", из-за медленного роста зарплат в России растет кредитная нагрузка на население. Но на Кавказе она крайне низкая, потому что жители СКФО предпочитают ходить в банки как можно реже.

В Ингушетии отношение кредита к среднегодовой зарплате составляет всего 11,9%, в Дагестане - 18%, а в Чечне 19,9%. Меньше только в Севастополе (10,8%). Обратная ситуация сложилась в Калмыкии (83%) и в северных регионах. Так, в Ямало-Hенецком автономном округе кредитная нагрузка в 14 раз больше, чем в Ингушетии.

Вместе с этим, по информации Центрального банка России, крупнейший на Северном Кавказе долг заемщиков-физлиц остается в Ставропольском крае (206 млрд рублей, из которых 15,2 млрд рублей, так называемая "просрочка"). Только за этот год долг ставропольцев вырос на 40 миллиардов.

Наименьшую задолженность соответственно приписали не закредитованной Ингушетии (5,6 млрд рублей с 954 млрд рублей просроченных платежей). А общий долг всех регионов СКФО за 12 месяцев вырос на 80 млрд рублей до 405 миллиардов, включая 30 млрд рублей просроченной задолженности.