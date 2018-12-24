В Ставрополе прошел семинар по подготовке волонтеров

Участники Школы - 82 студента из 20 вузов СКФО - получили базовые навыки волонтерской работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

- Бытовых знаний о том, каким способом можно оказать помощь человеку с инвалидностью, определённо не хватает. Человек с самыми благими намерениями может навредить. Именно поэтому мы целенаправленно готовим волонтёров в психологическом, этическом, эмоциональном планах, - рассказала директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению лиц с инвалидностью СКФУ Наталья Борозинец.

Проект «Школа бифрендинга» создала студентка пятого курса Института образования и социальных наук СКФУ Алина Накова. В этом году школа стартовала 25 сентября в форме вебинара, далее участники проекта два месяца осваивали программу дистанционно. В Ставрополь ребята приехали на очный семинар, чтобы подвести итоги своей работы.

Богатым опытом работы с инвалидами поделились представители СКФУ и практикующие специалисты

Со студентами занимались преподаватели СКФУ, специалисты, имеющие большой опыт работы с людьми с ОВЗ, эксперты, обладающие навыками альтернативной коммуникации и опытные тренеры. Старший преподаватель кафедры дефектологии Мария Колокольникова, специалист сектора инклюзивного образования Анна Дарган рассказали участникам об особенностях инклюзивного волонтёрства. Ребята узнали о специфике оказания помощи лицам с ОВЗ.

Волонтерам со всего Северного Кавказа рассказали, как помогать лицам с инвалидностью

Под руководством федеральных тренеров Ассоциации тренеров Российского союза молодёжи Вероники Катович и Людмилы Кирюхиной студенты научились командной работе. Сурдопереводчик Всероссийского общества глухих Лилия Несенюк познакомила участников с основами жестовой речи, а также привела примеры её применения в разных бытовых ситуациях. Этические основы взаимодействия с людьми с ОВЗ разъяснили участникам преподаватели кафедры педагогики и образовательных технологий наук Людмила Халяпина, Елена Толокнеева, Ирина Мищерина.

Теперь студенты смогут стать волонтёрами и тьюторами в своих образовательных организациях и активно участвовать в социально полезной деятельности государства.