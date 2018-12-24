На Ставрополье прекратили выпускать китайские внедорожники

Информация о том, что завод "Ставрополь Авто" перестал существовать из-за многомиллионного мошенничества с налогами, которое провернули в компании Derways в Черкесске, не соответствует действительности. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом министерстве энергетики, промышленности и связи.

По данным ведомства, остановка конвейера автомобилей Hover на «Ставрополь-Авто» и уголовное дело в Черкесске не имеют между собой ничего общего.

- Проблемы черкесской компании никак не связаны с экономической деятельностью ставропольского производителя, так как речь идет о разных юридических лицах. Сборка автомобилей Hover H3 и H5 была завершена около двух месяцев назад в связи с полным выполнением контракта перед заказчиком. Всего в рамках заказа было собрано около 2,5 тысяч автомобилей марки Great Wall Hover. Сейчас на заводе ведутся профилактические работы, - отметили в ведомстве.

На данный момент в "Ставрополь Авто" планируют организацию сотрудничества с несколькими автомобильными компаниями мирового уровня, которое позволит существенно загрузить производственные мощности завода. Запуск нового производства планируется на начало 2019 года.

- Сейчас на производстве продолжают работать 185 человек, задолженностей по заработной плате нет. Как только будет подписан новый контракт, количество рабочих мест значительно увеличится, - рассказали пресс-секретарь министерства Никита Шишков.